Индия отказалась наращивать экспорт товаров в Россию, несмотря на четырехлетние просьбы Кремля.

Москва уже четыре года безуспешно пытается убедить Нью-Дели увеличить поставки продовольствия, лекарств, промышленного оборудования и техники, чтобы заместить западные товары и найти применение миллиардам накопленных рупий. Однако реальный экспорт индийской продукции в РФ практически не растет, а в прошлом финансовом году даже сократился.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные Bloomberg.

По итогам финансового года, завершившегося в марте 2026-го, общий товарооборот между двумя странами составил 59,9 миллиарда долларов. Впрочем, эта торговля остается фактически односторонней: 55,4 млрд долларов приходится на российскую нефть, которую покупают индийские нефтеперерабатывающие заводы. Таким образом, импорт Индии из России превысил ее собственный экспорт в 12,3 раза.

Поставка индийских товаров на российский рынок выросла всего на 1–1,5 миллиарда долларов по сравнению с довоенным уровнем. Если в 2022 финансовом году Индия продала товаров на 3,3 миллиарда долларов, то в 2026-м экспорт упал на 8,2% и составил всего 4,5 миллиарда долларов. Не помогли ни списки из 500 критически нужных позиций, включая запчасти к самолетам и поездам, которые Москва посылала еще в 2022 году, ни регулярные визиты российских чиновников.

Главной проблемой для Кремля остаются так называемые "зависшие" рупии. Из-за жестких валютных ограничений в Индии российские компании не могут свободно вывести сотни миллиардов рупий, полученных за учетную нефть, поэтому рассчитывали тратить их на закупку местных товаров. Однако индийский бизнес не спешит выходить на российские маркетплейсы, логистические центры которых все чаще испытывают разрушения из-за атак беспилотников.

Единственным направлением, несколько оживившим торговлю, стал бензин, который Россия теперь вынуждена экстренно закупать в Индии из-за собственного топливного кризиса. При этом топливо поставляет преимущественно подконтрольный "Роснефти" завод Nayara Energy: добытую российскую нефть везут по морю в Индию, чтобы переработать на топливо и отправить обратно на внутренний рынок РФ.

Напомним, ранее Индия отказала России в увеличении объемов поставок бензина. Государственные нефтяные компании страны заявили, что не имеют свободных объемов горючего для дополнительного экспорта.