Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,62

--0,13

EUR

51,16

+0,10

Наличный курс:

USD

44,70

44,60

EUR

51,40

51,20

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Индия отказала России в увеличении объемов поставок бензина

нефть
Индия готовится резко сократить закупки российской нефти / Depositphotos

Три государственных нефтяных компании Индии, к которым Россия обратилась с просьбой увеличить поставки бензина на фоне топливного кризиса, заявили, что не имеют лишних объемов топлива для экспорта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в индийских НПЗ.

Россия просит бензин у Индии  

По словам собеседников агентства, с просьбой о дополнительных партиях бензина к индийским компаниям обратились "Роснефть" и "Газпром нефть", поставляющие нефть на индийский рынок. Российские нефтяники просили как частные, так и государственные индийские НПЗ. Среди последних крупнейшие – Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum.

Сейчас в Россию направляются только две партии индийского бензина. Обе отправила Nayara Energy, в которой долей 49% владеет "Роснефть".

42 тысячи тонн ее бензина из крупнейшего в Индии НПЗ Vadinar были загружены на танкер Agni 18–20 июня, а затем перегружены на судно Garnet у побережья Египта. Как ожидается, этот бензин прибудет в порт Витино в Мурманской области 26 июля.

По словам источников Reuters, еще один танкер (Varg) с предназначенным для России бензином сейчас направляется в Суэцкий канал, где топливо будет перегружено на другое судно, которое доставит его в один из портов РФ.

В целом Индия поставит в Россию менее 100 тысяч тонн бензина, в то время как нехватка нефтепродуктов на рынке достигает 400-600 тысяч тонн в месяц, по оценке Energy Intelligence. Приблизительно половину этого дефицита покрывает импорт из Беларуси и Казахстана.

Россия нарастила закупки горючего в Беларуси до исторического рекорда, пытаясь покрыть дефицит на внутреннем рынке

Что известно о проблемах с горючим в России?

Сейчас Россия сталкивается с острейшим топливным кризисом, вызванным серией успешных ударов украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Украинские атаки вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Поэтому страна столкнулась с топливным кризисом, который уже привел к очередям на АЗС, ограничениям на продажу бензина и росту напряжения в регионах.

Ранее глава Кремля Владимир Путин впервые признал топливный кризис в РФ и заявил о полном запрете экспорта бензина .

На этом фоне Россия с июля 2026 года начала импорт нефтепродуктов из-за границы и ввела полный запрет на экспорт дизельного топлива.

Автор:
Светлана Манько