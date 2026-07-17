Индия отказала России в увеличении объемов поставок бензина

Три государственных нефтяных компании Индии, к которым Россия обратилась с просьбой увеличить поставки бензина на фоне топливного кризиса, заявили, что не имеют лишних объемов топлива для экспорта.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в индийских НПЗ.

Россия просит бензин у Индии

По словам собеседников агентства, с просьбой о дополнительных партиях бензина к индийским компаниям обратились "Роснефть" и "Газпром нефть", поставляющие нефть на индийский рынок. Российские нефтяники просили как частные, так и государственные индийские НПЗ. Среди последних крупнейшие – Indian Oil, Bharat Petroleum и Hindustan Petroleum.

Сейчас в Россию направляются только две партии индийского бензина. Обе отправила Nayara Energy, в которой долей 49% владеет "Роснефть".

42 тысячи тонн ее бензина из крупнейшего в Индии НПЗ Vadinar были загружены на танкер Agni 18–20 июня, а затем перегружены на судно Garnet у побережья Египта. Как ожидается, этот бензин прибудет в порт Витино в Мурманской области 26 июля.

По словам источников Reuters, еще один танкер (Varg) с предназначенным для России бензином сейчас направляется в Суэцкий канал, где топливо будет перегружено на другое судно, которое доставит его в один из портов РФ.

В целом Индия поставит в Россию менее 100 тысяч тонн бензина, в то время как нехватка нефтепродуктов на рынке достигает 400-600 тысяч тонн в месяц, по оценке Energy Intelligence. Приблизительно половину этого дефицита покрывает импорт из Беларуси и Казахстана.

Россия нарастила закупки горючего в Беларуси до исторического рекорда, пытаясь покрыть дефицит на внутреннем рынке

Что известно о проблемах с горючим в России?

Сейчас Россия сталкивается с острейшим топливным кризисом, вызванным серией успешных ударов украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Украинские атаки вывели из строя до 40% нефтеперерабатывающих мощностей России. Поэтому страна столкнулась с топливным кризисом, который уже привел к очередям на АЗС, ограничениям на продажу бензина и росту напряжения в регионах.

Ранее глава Кремля Владимир Путин впервые признал топливный кризис в РФ и заявил о полном запрете экспорта бензина .

На этом фоне Россия с июля 2026 года начала импорт нефтепродуктов из-за границы и ввела полный запрет на экспорт дизельного топлива.