Топливный кризис в РФ: Россия в 20 раз увеличила импорт белорусского бензина

Россия нарастила закупки горючего в Беларуси до исторического рекорда, пытаясь покрыть дефицит на внутреннем рынке, охвативший регионы от Дальнего Востока до Калининграда. Поставки белорусского бензина по итогам первого полугодия подскочили в 20 раз – до 453 тысяч тонн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на материал The Moscow Times.

Только в июне поставки автомобильного бензина с белорусских нефтеперерабатывающих заводов в РФ превысили 181 тысячу тонн, что в три раза больше, чем в мае (77 тысяч тонн).

Кроме этого, за январь-июнь в пять раз вырос импорт белорусского дизельного горючего — до 256 тысяч тонн, а июньские отгрузки авиационного горючего увеличились втрое против мая — до более 16 тысяч тонн.

У Беларуси два НПЗ суммарной мощностью 24 млн тонн в год. Ранее Минск заявлял о готовности компенсировать утраченные мощности российских заводов, с начала года регулярно попадавших под удары украинских дронов и снизивших переработку до минимума с начала 2000-х годов.

Экономическая сторона и альтернативные источники импорта

Несмотря на значительные объемы, белорусское горючее существенно дороже российского. Тонна Аи-92 стоит около 111 тысяч рублей, а Аи-95 – 124 тысячи рублей. Для сравнения: оптовые цены на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже по состоянию на 9 июля составляют 70,1 тысяч и 76,2 тысяч рублей соответственно.

Эксперты отмечают, что поставки из Беларуси вряд ли способны полностью изменить баланс на российском рынке.

Белорусские НПЗ производят около 3,5 млн. тонн бензина в год, что меньше, чем мощность одного Омского НПЗ в РФ (5 млн. тонн).

На экспорт Беларусь способна отправлять около 2,3 млн тонн в год, что меньше месячной нормы потребления в самой России.

Поэтому российские власти, которые планируют ежемесячно покупать за границей до 400 тысяч тонн бензина, начали закупки в Индии. В июне в российские порты должны прибыть первые партии индийского бензина в объеме от 60 до 80 тысяч тонн.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия останавливает экспорт дизеля и вынуждена импортировать топливо. Россия с июля 2026 года начинает импорт нефтепродуктов из-за границы и вводит полный запрет на экспорт дизельного горючего.