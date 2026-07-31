Таможня запускает первый в Украине сканер железнодорожных вагонов

В пункте пропуска "Ягодин" на границе с Польшей готовятся установить первую в Украине стационарную систему для рентгеновского осмотра железнодорожных вагонов и контейнеров в движении. Оборудование позволит проводить таможенный контроль грузовых поездов без остановки.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Государственной таможенной службы.

Сканирующее оборудование уже доставили в Украину. На участке продолжаются строительные работы и подготовка инфраструктуры, после чего систему должны смонтировать, настроить и протестировать.

При прохождении поезда комплекс будет автоматически формировать рентгеновские изображения вагонов. Это позволит таможенникам проверять грузы и выявлять скрытые вложения, в частности, в конструктивных элементах подвижного состава.

После запуска система будет работать круглосуточно и сможет сканировать поезда по двум направлениям.

Программное обеспечение автоматически определяет вагоны для проверки и исключает из сканирования пассажирские вагоны и локомотивы.

В Гостаможслужбе связывают запуск такого оборудования с ростом роли железнодорожных перевозок в международной логистике. Система должна разрешить проводить контроль грузов без дополнительной остановки поездов на границе.

В пункте пропуска "Ягодин - Дорогуск" уже используются сканеры для автомобильного транспорта: стационарный - на въезде в Украину и мобильный - на выезде.

Напомним, в марте на украинско-польской границе в тестовом режиме заработали четыре новых мобильных сканера. Они ускоряют таможенный контроль, повышают точность проверки грузов и легковых автомобилей и помогают противодействовать правонарушениям.