Чотири роки великої війни

Україна на межі блекауту

ТопФінанс 2026

20 років&nbsp;Delo.ua

У жіночому підприємництві є Сенс!

Галузеві лідери 2025 року

Лідери бізнес-репутації 2025

Двадцять сталевих років

Топ платників податків 2025

Історії успіху з Ощадом

Найкращі роботодавці 2025

Власна справа

Інвестиції в освіту

Навчання для життя

ТОП 50 СЕО

Вільна енергія

Smart Money

На українсько-польському кордоні запрацювали нові мобільні сканери

Митниця на кордоні встановлює мобільні сканери. / Державна митна служба України

На українсько-польському кордоні в тестовому режимі запрацювали чотири нові мобільні сканери американської компанії Varex Imaging. Вони прискорюють митний контроль, підвищують точність перевірки вантажів і легкових авто та допомагають протидіяти правопорушенням.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Державної митної служби.

Про нові мобільні сканери

На стратегічно важливих ділянках українсько-польського кордону в тестовому режимі почали працювати чотири нові мобільні скануючі системи американської компанії Varex Imaging. Їхнє використання розширює можливості для виявлення прихованих товарів та допомагає ефективніше протидіяти митним правопорушенням.

Особливістю нових сканерів є інтеграція штучного інтелекту для аналізу зображень. Програмне забезпечення автоматично виявляє потенційні ризики та аномалії, мінімізуючи вплив людського фактору та підвищуючи точність митного контролю.

Системи універсальні та здатні сканувати вантажні автомобілі, легкові авто та мікроавтобуси, що дозволяє гнучко адаптувати їх до потоку транспорту.

Нині обладнання вже розгорнуто у пунктах пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Краківець". Після завершення реконструкції пункту пропуску "Шегині" мобільний сканер буде введено і там. Постачання систем здійснено в рамках Договору між урядами України та Польщі про надання кредиту на умовах пов’язаної допомоги.

Використання новітніх сканерів дозволить значно прискорити митні процедури та скоротити час перевірки транспортних засобів. Завдяки високій мобільності та швидкості сканування зросте пропускна спроможність пунктів пропуску, особливо у періоди підвищеного навантаження.

Компанія Varex Imaging Corporation, обладнання якої вже застосовується у понад 150 країнах світу, відома високою надійністю та ефективністю своїх систем.

Нагадаємо, у пунктах пропуску на румунському кордоні розпочато впровадження нової цифрової системи в'їзду/виїзду EES (Entry/Exit System). Ця система, призначена для громадян третіх країн, уже стартувала в низці ключових прикордонних пунктів.

Ольга Опенько