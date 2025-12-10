На кордоні з Румунією запрацювала система EES: які нові правила контролю

З 10 грудня 2025 року у пунктах пропуску на румунському кордоні розпочато впровадження нової цифрової системи в'їзду/виїзду EES (Entry/Exit System). Ця система, призначена для громадян третіх країн, уже стартувала в низці ключових прикордонних пунктів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресцентр Держприкордонслужби.

Де вже працює EES на румунському кордоні

Система EES вже функціонує в наступних пунктах пропуску:

З 10 грудня: "Дяківці – Раковця", "Красноїльськ – Вікову де Сус" та "Дякове – Халмеу".

"Дяківці – Раковця", "Красноїльськ – Вікову де Сус" та "Дякове – Халмеу". З 12 жовтня: "Солотвино – Сігету-Мармацієй".

До кінця року до цієї ініціативи приєднається пункт "Порубне – Сірет" (9 січня 2026 року), а решта пунктів пропуску Румунії підключаться до EES з 10 березня 2026 року.

Нагадаємо, з 12 жовтня 2025 року Європейський Союз запустив EES. Вона автоматично фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, включно з громадянами України.

Нові правила контролю

EES передбачає внесення установчих та біометричних даних громадян третіх країн. Процедура включає:

Сканування паспорта.

Фотографування.

Зняття відбитків пальців (для дітей до 12 років — без відбитків).

Під час першого перетину створюється цифровий запис, далі дані звірятимуть автоматично. EES має пришвидшити контроль, підвищити безпеку та точність обліку перебування в ЄС. Порядок перетину кордону для громадян залишається незмінним.

EES планували запустити ще минулого листопада, але впровадження відклали, бо деякі країни ЄС були не готові. Тоді Франція, Німеччина та Нідерланди сповістили Європейську комісію, що нова система досі не є достатньо стабільною, а випробування, необхідні для її запровадження, проведені ще не були.