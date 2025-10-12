З 12 жовтня для українців змінюються правила перетину кордонів ЄС

З 12 жовтня 2025 року Європейський Союз запускає Систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System — EES). Вона автоматично фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, включно з громадянами України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Посольство України у Польщі.

EES стосується короткострокових поїздок — до 90 днів протягом будь-яких 180 днів. Замість штампів у паспорті використовуватиметься цифрова реєстрація, а всі дані зберігатимуться в єдиній базі ЄС.

Які дані збиратиме система:

фото обличчя;

відбитки чотирьох пальців (для осіб від 12 років);

дані закордонного паспорта;

дата і місце в’їзду або виїзду, а також випадки відмов у в’їзді.

Як працюватиме система

Під час проходження кордону всі пасажири повинні будуть виходити з транспорту для здачі біометричних даних. Для залізничних поїздок процедура залежатиме від конкретного пункту пропуску. Відмова надати біометричні дані стане підставою для відмови у в’їзді до ЄС.

Зазначається, що мета нововведення — підвищити ефективність контролю за дотриманням правил перебування, запобігти використанню підроблених документів і зміцнити безпеку в межах Шенгенської зони.

Нагадаємо, систему контролю EES планували запустити ще минулого листопада, але впровадження відклали, бо деякі країни ЄС були не готові. Тоді Франція, Німеччина та Нідерланди сповістили Європейську комісію, що нова система досі не є достатньо стабільною, а випробування, необхідні для її запровадження, проведені ще не були.