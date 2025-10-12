Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,51

+0,10

EUR

48,21

+0,07

Готівковий курс:

USD

41,55

41,42

EUR

48,65

48,40

Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

З 12 жовтня для українців змінюються правила перетину кордонів ЄС

перетин кордону
Для українців змінюються правила перетину кордонів /ДПС

З 12 жовтня 2025 року Європейський Союз запускає Систему в’їзду/виїзду (Entry/Exit System — EES). Вона автоматично фіксуватиме всі перетини зовнішніх кордонів ЄС громадянами третіх країн, включно з громадянами України.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Посольство України у Польщі

EES стосується короткострокових поїздок — до 90 днів протягом будь-яких 180 днів. Замість штампів у паспорті використовуватиметься цифрова реєстрація, а всі дані зберігатимуться в єдиній базі ЄС.

Які дані збиратиме система:

  • фото обличчя;
  • відбитки чотирьох пальців (для осіб від 12 років);
  • дані закордонного паспорта;
  • дата і місце в’їзду або виїзду, а також випадки відмов у в’їзді.

Як працюватиме система

Під час проходження кордону всі пасажири повинні будуть виходити з транспорту для здачі біометричних даних. Для залізничних поїздок процедура залежатиме від конкретного пункту пропуску. Відмова надати біометричні дані стане підставою для відмови у в’їзді до ЄС.

Зазначається, що мета нововведення — підвищити ефективність контролю за дотриманням правил перебування, запобігти використанню підроблених документів і зміцнити безпеку в межах Шенгенської зони.

Нагадаємо, систему контролю EES планували запустити ще минулого листопада, але впровадження відклали, бо деякі країни ЄС були не готові. Тоді  Франція, Німеччина та Нідерланди сповістили Європейську комісію, що нова система досі не є достатньо стабільною, а випробування, необхідні для її запровадження, проведені ще не були.

Автор:
Тетяна Гойденко