С 12 октября для украинцев изменяются правила пересечения границ ЕС

Для украинцев изменяются правила пересечения границ /ДПС

С 12 октября 2025 года Европейский Союз запускает систему въезда/выезда (Entry/Exit System — EES). Она будет автоматически фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, включая граждан Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Посольство Украины в Польше.

EES касается краткосрочных поездок – до 90 дней в течение любых 180 дней. Вместо штампов в паспорте используется цифровая регистрация, а все данные будут храниться в единой базе ЕС.

Какие данные будет собирать система:

  • фото лица;
  • отпечатки четырех пальцев (для лиц старше 12 лет);
  • данные загранпаспорта;
  • дата и место въезда или выезда, а также случаи отказа во въезде.

Как будет работать система

При прохождении границы все пассажиры должны будут выходить из транспорта для сдачи биометрических данных. Для железнодорожных поездок процедура будет зависеть от конкретного пункта пропуска. Отказ предоставить биометрические данные станет основанием для отказа во въезде в ЕС.

Отмечается, что цель нововведения — повысить эффективность контроля соблюдения правил пребывания, предотвратить использование поддельных документов и укрепить безопасность в пределах Шенгенской зоны.

Напомним, систему контроля EES планировали запустить еще в ноябре прошлого года, но внедрение отложили, потому что некоторые страны ЕС были не готовы. Тогда Франция, Германия и Нидерланды известили Европейскую комиссию, что новая система до сих пор не достаточно стабильна, а испытания, необходимые для ее внедрения, проведены еще не были.

Автор:
Татьяна Гойденко