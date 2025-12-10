- Категория
На границе с Румынией заработала система EES: какие новые правила контроля
С 10 декабря 2025 г. в пунктах пропуска на румынской границе начато внедрение новой цифровой системы въезда/выезда EES (Entry/Exit System). Эта система, предназначенная для граждан третьих стран, уже стартовала в ряде ключевых пограничных пунктов.
Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы.
Где уже работает EES на румынской границе
Система EES уже функционирует в следующих пунктах пропуска:
- С 10 декабря: "Дьяковцы - Раковца", "Красноильск - Возраст де Сус" и "Дякове - Халмеу".
- С 12 октября: "Солотвино – Сигету-Мармацией".
До конца года к этой инициативе присоединится пункт "Порубное – Сирет" ( 9 января 2026 года ), а остальные пункты пропуска Румынии подключатся к EES с 10 марта 2026 года .
Новые правила контроля
EES предусматривает внесение учредительных и биометрических данных граждан третьих стран. Процедура включает:
- Сканирование паспорта.
- Фотосъемка.
- Снятие отпечатков пальцев (для детей до 12 лет без отпечатков).
При первом пересечении создается цифровая запись, далее данные будут сверяться автоматически. EES должен ускорить контроль, повысить безопасность и точность учета пребывания в ЕС. Порядок пересечения границы для граждан остается неизменным.
EES планировали запустить еще в ноябре прошлого года, но внедрение отложили, потому что некоторые страны ЕС были не готовы. Тогда Франция, Германия и Нидерланды известили Европейскую комиссию, что новая система до сих пор не достаточно стабильна, а испытания, необходимые для ее внедрения, проведены еще не были.