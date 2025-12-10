На границе с Румынией заработала система EES: какие новые правила контроля

С 10 декабря 2025 г. в пунктах пропуска на румынской границе начато внедрение новой цифровой системы въезда/выезда EES (Entry/Exit System). Эта система, предназначенная для граждан третьих стран, уже стартовала в ряде ключевых пограничных пунктов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы.

Где уже работает EES на румынской границе

Система EES уже функционирует в следующих пунктах пропуска:

С 10 декабря: "Дьяковцы - Раковца", "Красноильск - Возраст де Сус" и "Дякове - Халмеу".

"Дьяковцы - Раковца", "Красноильск - Возраст де Сус" и "Дякове - Халмеу". С 12 октября: "Солотвино – Сигету-Мармацией".

До конца года к этой инициативе присоединится пункт "Порубное – Сирет" ( 9 января 2026 года ), а остальные пункты пропуска Румынии подключатся к EES с 10 марта 2026 года .

Напомним, с 12 октября 2025 года Европейский Союз запустил EES. Она будет автоматически фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, включая граждан Украины.

Новые правила контроля

EES предусматривает внесение учредительных и биометрических данных граждан третьих стран. Процедура включает:

Сканирование паспорта.

Фотосъемка.

Снятие отпечатков пальцев (для детей до 12 лет без отпечатков).

При первом пересечении создается цифровая запись, далее данные будут сверяться автоматически. EES должен ускорить контроль, повысить безопасность и точность учета пребывания в ЕС. Порядок пересечения границы для граждан остается неизменным.

EES планировали запустить еще в ноябре прошлого года, но внедрение отложили, потому что некоторые страны ЕС были не готовы. Тогда Франция, Германия и Нидерланды известили Европейскую комиссию, что новая система до сих пор не достаточно стабильна, а испытания, необходимые для ее внедрения, проведены еще не были.