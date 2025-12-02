На украинско-румынской границе ограничено движение авто: какая причина

Со 2 декабря 2025 года на украинско-румынской границе в пункте пропуска Солотвино – Сигета-Мармация действуют временные ограничения движения авто.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы.

Ограничение движения авто на Солотвино – Сигету-Мармацией

"Со 2 декабря 2025 года продолжаются временные ограничения движения транспортных средств через пункт пропуска Солотвино - Сигету-Мармацией", - говорится в сообщении.

В будние дни (понедельник-пятница) с 9:00 до 16:00 оформление транспортных средств будет приостанавливаться. Пешеходное сообщение остается без ограничений.

В пресс-службе сообщают, что ограничения связаны с реконструкцией моста через реку Тиса и, по предварительным оценкам, продлятся около 22 суток. Также граждан просят учитывать эту информацию при планировании поездок и, по возможности, выбирать другие пункты пропуска.

Изменение правил пересечения границ ЕС

С 12 октября 2025 года Европейский союз запустил систему въезда/выезда (Entry/Exit System - EES). Она будет автоматически фиксировать все пересечения внешних границ ЕС гражданами третьих стран, включая граждан Украины.

EES планировали запустить еще в ноябре прошлого года, но внедрение отложили, потому что некоторые страны ЕС были не готовы. Тогда Франция, Германия и Нидерланды известили Европейскую комиссию, что новая система до сих пор не достаточно стабильна, а испытания, необходимые для ее внедрения, проведены еще не были.

С 28 октября 2025 г. во всех пунктах пропуска на границе Украины и Венгрии заработала система EES.