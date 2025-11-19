Запланована подія 2

Стартует масштабный проект по развитию пункта пропуска "Порубное" на границе с Румынией

Порубное
Стартует масштабный проект по развитию пункта пропуска "Порубное" / Минрозвития общин и территорий

Украина и Румыния договорились об общих шагах по модернизации трансграничной инфраструктуры. В ближайшее время начнется реализация проекта, существенно увеличившего пропускную способность пункта пропуска "Порубное".

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

18 ноября в Киеве состоялась рабочая встреча заместителя Министра инфраструктуры Украины Сергея Деркача с Государственным секретарем Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии Ионелем Скриштианом.

Главной темой переговоров стала подготовка совместных проектных предложений по развитию трансграничной логистики между двумя странами.

Что предполагает проект

В ближайшее время стартует масштабный проект по развитию инфраструктуры пункта пропуска "Порубное", реализуемого в рамках программы ЕС "Механизм сообщения Европы".

Основные мероприятия включают:

  • строительство новых полос для грузовиков;
  • дополнительную полосу на заезд;
  • обустройство парковки для транспортных средств;
  • существенное увеличение пропускной способности для грузового транспорта

Совместная заявка в рамках механизма SAFE

Румынская сторона предложила создать совместную заявку в рамках механизма Евросоюза SAFE. В основе инициативы – расширение дороги в пункт пропуска и модернизация близлежащих участков. В настоящее время технические команды обеих стран прорабатывают детали и возможности реализации проекта.

В ходе встречи стороны также обсудили:

  • формирование консолидированного списка инфраструктурных приоритетов для представления на финансирование международных партнеров;
  • Финальный этап подготовки обновленного межправительственного соглашения о развитии общего участка границы;
  • Статус межгосударственного соглашения об открытии новых локальных пунктов пропуска;
  • Восстановление пропуска автобусов большой емкости через пункт пропуска "Дяковцы"

Напомним, еще в конце октября объявили тендер на модернизацию пункта пропуска "Порубное - Сирет" в рамках программы ЕС Connecting Europe Facility (CEF), чтобы повысить пропускную способность и эффективность маршрута.

Автор:
Татьяна Гойденко