Стартует масштабный проект по развитию пункта пропуска "Порубное" на границе с Румынией
Украина и Румыния договорились об общих шагах по модернизации трансграничной инфраструктуры. В ближайшее время начнется реализация проекта, существенно увеличившего пропускную способность пункта пропуска "Порубное".
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.
18 ноября в Киеве состоялась рабочая встреча заместителя Министра инфраструктуры Украины Сергея Деркача с Государственным секретарем Министерства транспорта и инфраструктуры Румынии Ионелем Скриштианом.
Главной темой переговоров стала подготовка совместных проектных предложений по развитию трансграничной логистики между двумя странами.
Что предполагает проект
В ближайшее время стартует масштабный проект по развитию инфраструктуры пункта пропуска "Порубное", реализуемого в рамках программы ЕС "Механизм сообщения Европы".
Основные мероприятия включают:
- строительство новых полос для грузовиков;
- дополнительную полосу на заезд;
- обустройство парковки для транспортных средств;
- существенное увеличение пропускной способности для грузового транспорта
Совместная заявка в рамках механизма SAFE
Румынская сторона предложила создать совместную заявку в рамках механизма Евросоюза SAFE. В основе инициативы – расширение дороги в пункт пропуска и модернизация близлежащих участков. В настоящее время технические команды обеих стран прорабатывают детали и возможности реализации проекта.
В ходе встречи стороны также обсудили:
- формирование консолидированного списка инфраструктурных приоритетов для представления на финансирование международных партнеров;
- Финальный этап подготовки обновленного межправительственного соглашения о развитии общего участка границы;
- Статус межгосударственного соглашения об открытии новых локальных пунктов пропуска;
- Восстановление пропуска автобусов большой емкости через пункт пропуска "Дяковцы"
Напомним, еще в конце октября объявили тендер на модернизацию пункта пропуска "Порубное - Сирет" в рамках программы ЕС Connecting Europe Facility (CEF), чтобы повысить пропускную способность и эффективность маршрута.