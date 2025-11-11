Запланована подія 2

Пункт пропуска на границе с Румынией не работал почти два часа из-за ситуации с энергетикой

Пункт пропуска "Дяковцы"
На пункте пропуска "Дяковцы" не было света из-за обстрелов / ДПСУ

Пункт пропуска "Дяковцы" на границе с Румынией был обесточен из-за ситуации с энергетикой, пропуск автомобилей не производился в обе стороны в течение почти двух часов. В настоящее время электропитание возобновилось.

Как пишет Delo.ua, об отсутствии света сообщила Госпогранслужба в 11:08.

Отмечалось, что в результате массированных вражеских атак на энергетическую инфраструктуру Украины в международном автомобильном пункте пропуска "Дяковцы" отсутствовало промышленное электропитание.

"В связи с этим оформление транспортных средств и пешеходов в обоих направлениях не осуществляется. Принимаются меры по возобновлению электроснабжения", - отметили тогда в ведомстве.

Граждан призвали воспользоваться пунктами пропуска "Красноильск" и "Порубное" во время пересечения границы с Румынией.

В 12:41 ГПС сообщила о возобновлении электропитания в пункте пропуска "Дяковцы". Начали ли оформлять транспортные средства и пешеходов, не отмечается.

Ранее Delo.ua сообщало, что 11 ноября враг атаковал энергетическую инфраструктуру Одесской области. Критическая инфраструктура региона работает на генераторах. Кроме того, зафиксированы удары по энергетическим объектам Харьковской и Донецкой областей. В большинстве областей Украины действуют графики почасовых отключений.

Напомним, в связи с внедрением цифровой системы въезда/выезда в Шенгенскую зону (Entry/Exit System, EES) возможно замедление пропуска граждан через пункты пропуска на границе с Польшей.

Автор:
Светлана Манько