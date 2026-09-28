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Новости
Дата публикации

Запасы зерновых в Украине за год выросли более чем на 10 млн тонн

зерно
Запасы зерна в Украине превысили 24 млн. тонн

По состоянию на 1 сентября запасы зерновых и зернобобовых культур в Украине составили 24,6 млн тонн. Это на 10,1 млн тонн, или существенно больше, чем на аналогичную дату 2025 года.

Как пишет Dilo, об этом информирует "Зерновая биржа".

Запасы зерновых в Украине

В частности, в аграрных предприятиях хранилось 18,4 млн тонн зерновых и зернобобовых - на 64,4% больше в годовом измерении. Еще 6,2 млн тонн приходилось на предприятия, занимающиеся переработкой и хранением. Их запасы за год выросли на 88,4%.

Больше всего в Украине хранилось пшеницы – 14,6 млн тонн. По сравнению с 1 сентября 2025 г. ее запасы увеличились на 31,6%.

Запасы кукурузы составили 2,8 млн тонн, что в 2,1 раза больше, чем в прошлом. Ячменю хранилось 2,5 млн тонн – на 83,7% больше в годовом измерении. Запасы ржи достигли 166,9 тыс. тонн, увеличившись в 2,1 раза.

В то же время, по отдельным видам масличных культур запасы сократились. В частности, сои на начало сентября было 363,5 тыс. тонн – на 8,4% меньше, чем годом ранее. Запасы семян подсолнечника уменьшились на 6,6% – до 768,2 тыс. тонн.

Ранее сообщалось, что украинская зерновая ассоциация просит Министерство аграрной политики и продовольствия проверить информацию о введении польской таможней ограничений на использование таможенных складов и силосов для временного хранения украинского зерна, следующего по транзиту по территории Польши.

Автор:
Ольга Опенько

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