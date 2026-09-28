Запаси зернових в Україні за рік зросли на понад 10 млн тонн

Станом на 1 вересня запаси зернових і зернобобових культур в Україні становили 24,6 млн тонн. Це на 10,1 млн тонн, або суттєво більше, ніж на аналогічну дату 2025 року.

Як пише Dilo, про це інформує "Зернова біржа".

Запаси зернових в Україні

Зокрема, в аграрних підприємствах зберігалося 18,4 млн тонн зернових і зернобобових - на 64,4% більше у річному вимірі. Ще 6,2 млн тонн припадало на підприємства, що займаються переробкою та зберіганням. Їхні запаси за рік зросли на 88,4%.

Найбільше в Україні зберігалося пшениці - 14,6 млн тонн. Порівняно з 1 вересня 2025 року її запаси збільшилися на 31,6%.

Запаси кукурудзи становили 2,8 млн тонн, що у 2,1 раза більше, ніж торік. Ячменю зберігалося 2,5 млн тонн - на 83,7% більше у річному вимірі. Запаси жита досягли 166,9 тис. тонн, збільшившись у 2,1 раза.

Водночас за окремими видами олійних культур запаси скоротилися. Зокрема, сої на початок вересня було 363,5 тис. тонн - на 8,4% менше, ніж роком раніше. Запаси насіння соняшнику зменшилися на 6,6% - до 768,2 тис. тонн.

Раніше повідомлялось, що українська зернова асоціація просить Міністерство аграрної політики та продовольства перевірити інформацію про запровадження польською митницею обмежень на використання митних складів і силосів для тимчасового зберігання українського зерна, що прямує транзитом територією Польщі.