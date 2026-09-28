Українське зерно склало лише 7% вантажів у Констанці за понад два місяці

З початку нового сезону через румунський порт Констанца пройшло близько 8 млн тонн вантажів, однак на транзитне українське зерно припало лише близько 550 тис. тонн, або майже 7% загального обсягу.

Про це інформує Dilo з посиланням на latifundist.

За словами експерта AGRIColumn Цезаря Георге, з 1 липня через Констанцу пройшло близько 7,3 млн тонн вантажів румунського походження. Ще близько 550 тис. тонн становило українське транзитне зерно, решта припала на вантажі з Молдови.

При цьому порт перевалив близько 8 млн тонн лише за два місяці та один тиждень, хоча його потужності одночасного зберігання становлять приблизно 2 млн тонн. Це означає високу швидкість обертання вантажів у порту.

Румунія нарощує власний зерновий експорт

Водночас Румунія активно вивозить власне зерно через Констанцу. Країна вже експортувала понад 3,5 млн тонн пшениці.

За оцінкою Георге, додатково близько 500–550 тис. тонн Румунія може поставити за результатами алжирського тендера. У такому разі її експорт пшениці наблизиться до 4 млн тонн, а до завершення сезону може сягнути 9 млн тонн.

Румунська пшениця на умовах FOB Констанца наразі котирується на рівні $287–290 за тонну. На внутрішньому фізичному ринку зерно з доставкою до порту оцінюють приблизно у €235 за тонну, а пшеницю з протеїном 12,5% — до €240.

Подальшого суттєвого зростання цін Георге не очікує через збільшення пропозиції зерна з країн Південної півкулі.

Для України Констанца залишається одним з альтернативних маршрутів експорту, однак нинішні обсяги показують, що основну частину завантаження порту формують не українські вантажі.

Нагадаємо, румунський перевізник GFR нещодавно збільшив перевезення українського зерна до Констанци: кількість задіяних поїздів зросла з п’яти до семи, а компанія планує додати ще кілька після ремонту вагонів.

Додамо, використання цього маршруту ускладнює висока вартість логістики через Констанцу — учасники ринку оцінювали її приблизно у $60–70 на тонну.