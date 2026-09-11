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Румунський перевізник нарощує перевезення українського зерна до Констанци

Зерно
Румунський перевізник збільшує парк для українського зерна

Румунська компанія GFR збільшила до семи кількість поїздів для перевезення українського зерна до порту Констанца. Ще один-два поїзди перевізник планує додати після завершення ремонту вагонів-зерновозів.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на повідомлення RAIL.insider.

Українське зерно до Констанци

За його словами, у серпні GFR використовувала п’ять поїздів для транспортування українського зерна від прикордонного переходу Вадул-Сірет-Дорнешти до Констанци. Наразі їхню кількість збільшили до семи.

Загалом компанія наразі має 27 поїздів, які можуть бути залучені до перевезень.

GFR також планує найближчим часом додати до маршруту ще один-два поїзди. Крім того, зараз триває ремонт вагонів-зерновозів, розрахованих ще на один-два поїзди.

Завершити ремонт планують протягом двох-трьох тижнів. Після цього кількість рухомого складу, який компанія зможе залучити до перевезення українського зерна, має зрости.

Таким чином, румунський перевізник поступово нарощує свої можливості для транспортування українського збіжжя до порту Констанца.

Нагадаємо, у серпні 2026 року загальний обсяг експорту агропродукції з України становив близько 2,15 млн т, що на 41,5% менше за показники липня (3,67 млн т). Це найнижчий місячний результат з початку року.

Автор:
Ольга Опенько

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