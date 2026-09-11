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Румынский перевозчик наращивает перевозку украинского зерна в Констанцу

Зерно
Румынский перевозчик увеличивает парк для украинского зерна

Румынская компания GFR увеличила до семи количество поездов для перевозки украинского зерна в порт Констанца. Еще один-два поезда перевозчик планирует добавить по завершении ремонта вагонов-зерновозов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Rail.Insider.

Украинское зерно в Констанцу

По его словам, в августе GFR использовала пять поездов для транспортировки украинского зерна от пограничного перехода Вадул-Сирет-Дорнешты в Констанцу. В настоящее время их количество увеличилось до семи.

Всего компания имеет 27 поездов, которые могут быть привлечены к перевозкам.

GFR также планирует в ближайшее время добавить к маршруту еще один-два поезда. Кроме того, сейчас идет ремонт вагонов-зерновозов, рассчитанных еще на один-два поезда.

Завершить ремонт планируют в течение двух-трех недель. После этого количество подвижного состава, который компания сможет привлечь к перевозке украинского зерна, должно увеличиться.

Таким образом, румынский перевозчик постепенно наращивает свои возможности для транспортировки украинского зерна в порт Констанца.

Напомним, в августе 2026 года общий объем экспорта агропродукции из Украины составил около 2,15 млн т, что на 41,5% меньше показателей июля (3,67 млн т). Это самый низкий месячный результат с начала года.

Автор:
Ольга Опенько

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