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Новости
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"Укрзализныця" получила 6 новых вагонов украинского производства

"Укрзализныця" получила 6 новых вагонов украинского производства
"Укрзализныця" получила 6 новых вагонов украинского производства

"Укрзализныця" пополнила парк еще шестью новыми вагонами украинского производства. Их оборудовали мощными батареями, которые позволят дольше поддерживать работу основных систем при обесточивании, что особенно важно на фоне усиления российских атак на энергетику.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

При отсутствии электропитания батареи будут обеспечивать работу туалетов, освещения, кондиционирования и других систем вагона.

Это позволит сохранять основные удобства для пассажиров, даже если поезд будет продолжать движение под дизельным локомотивом.

Новые вагоны оборудованы верхними полками со столиками и обновленным освещением.

В "Укрзализныце" отмечают, что обновление подвижного состава приобретает дополнительное значение из-за российских атак на железнодорожную инфраструктуру и вагоны.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрзализныця" заказала рекордную партию новых вагонов: в 2026 году компания заключила договоры на поставку в общей сложности 102 пассажирских вагонов.

Автор:
Татьяна Гойденко

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