UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,05

+0,03

EUR

50,44

--0,13

Наличный курс:

USD

45,54

45,36

EUR

51,25

51,00

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

Резиденты "Дія.City" за три месяца уплатили почти столько налогов, как за весь 2024 год

Действие.
За последний год к специальному правовому режиму присоединились около 1600 новых компаний. / Минцифры

Резиденты специального правового режима "Дія.City" за последние три месяца уплатили 16,1 млрд грн налогов. Для сравнения, за весь 2024 год поступления от резидентов составили около 18 млрд. грн. С начала работы режима компании перечислили в бюджет уже 109 млрд. грн.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Минцифры.

За последние 100 дней количество резидентов "Дія.City" увеличилось еще на 487 компаний. Из них 76 работают в сфере defence tech, еще 19 с искусственным интеллектом.

За последний год к специальному правовому режиму присоединились около 1600 новых компаний.

В компаниях работают около 88 тысяч ІТ-специалистов

По данным Минцифры, компании-резиденты занимают первое место среди украинских экспортеров услуг и второе – в общей структуре экспорта после аграрного сектора.

В министерстве оценивают их вклад примерно в 12% от валютной выручки Украины. В компаниях-резидентах работают около 88 тыс. ІТ-специалистов.

"Ценность "Дія.City" - в том, что он помог удержать IT-компании и специалистов в Украине в условиях полномасштабной войны. Бизнес продолжил работать, команды - развиваться, а украинская технологическая отрасль - сохранять свою способность", - отметила министерша цифровой трансформации Оксана Ферчук.

Напомним, за январь-сентябрь 2026 года резиденты "Дія.City" уплатили 43,9 млрд грн налогов - почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общей сложности от запуска специального режима в 2022 году поступления превысили 109 млрд грн.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности