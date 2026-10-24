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Резиденты "Дія.City" за три месяца уплатили почти столько налогов, как за весь 2024 год
Резиденты специального правового режима "Дія.City" за последние три месяца уплатили 16,1 млрд грн налогов. Для сравнения, за весь 2024 год поступления от резидентов составили около 18 млрд. грн. С начала работы режима компании перечислили в бюджет уже 109 млрд. грн.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Минцифры.
За последние 100 дней количество резидентов "Дія.City" увеличилось еще на 487 компаний. Из них 76 работают в сфере defence tech, еще 19 с искусственным интеллектом.
За последний год к специальному правовому режиму присоединились около 1600 новых компаний.
В компаниях работают около 88 тысяч ІТ-специалистов
По данным Минцифры, компании-резиденты занимают первое место среди украинских экспортеров услуг и второе – в общей структуре экспорта после аграрного сектора.
В министерстве оценивают их вклад примерно в 12% от валютной выручки Украины. В компаниях-резидентах работают около 88 тыс. ІТ-специалистов.
"Ценность "Дія.City" - в том, что он помог удержать IT-компании и специалистов в Украине в условиях полномасштабной войны. Бизнес продолжил работать, команды - развиваться, а украинская технологическая отрасль - сохранять свою способность", - отметила министерша цифровой трансформации Оксана Ферчук.
Напомним, за январь-сентябрь 2026 года резиденты "Дія.City" уплатили 43,9 млрд грн налогов - почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. В общей сложности от запуска специального режима в 2022 году поступления превысили 109 млрд грн.