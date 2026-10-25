KSE прогнозирует Украине двухлетнюю рецессию: бюджетная дыра выросла до $99,5 млрд

KSE Institute резко ухудшил прогноз для экономики Украины: вместо роста реального ВВП на 1,9% в 2026 году теперь ожидается падение на 0,3%, а в 2027 году еще на 0,6% вместо ранее прогнозируемого роста на 2,1%. Одновременно разрыв в финансировании государственного бюджета на 2026-2029 годы увеличился до $99,5 млрд.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на макроэкономический прогноз KSE Institute, который приводит "Интерфакс-Украина".

Аналитики объясняют резкое ухудшение прогноза ужесточением российских атак на критическую инфраструктуру и производственные мощности Украины.

Удары по портам, логистической и энергетической инфраструктуре и промышленным предприятиям сокращают производство и экспорт. Больше всего это сказывается на аграрном секторе и металлургии.

KSE ожидает, что в 2028 году экономика вернется к росту на 4,4%, а в 2029-м – на 5%.

В то же время даже при таком сценарии объем украинской экономики в 2029 году будет примерно на 6% меньше, чем предполагалось в предыдущем прогнозе.

Украине будет не хватать $99,5 млрд

KSE увеличил оценку разрыва в финансировании государственного бюджета на 2026-2029 годы с $67,4 млрд до $99,5 млрд — то есть на $32,1 млрд.

Базовый сценарий предполагает, что эти средства Украина получит в виде дополнительных внешних займов. Однако пока такое финансирование еще не согласовано.

Из-за разрушения производственных мощностей и экспортной инфраструктуры налоговые поступления в 2026-2029 годах, по оценкам KSE, будут на $18,4 млрд ниже, чем предполагал предыдущий прогноз.

В то же время, потребности в финансировании обороны будут оставаться высокими даже после завершения активной фазы войны.

Экспорт может упасть на 7,4%

Из-за блокирования портов Великой Одессы и остановки производства стали KSE ожидает сокращение реального экспорта Украины в 2026 году на 7,4%.

В июльском прогнозе речь шла только о падении на 0,8%.

Прогноз среднегодовой инфляции на 2027 год также ухудшился с 10,5% до 13%. KSE ожидает, что высокое инфляционное давление заставит Национальный банк проводить более жесткую монетарную политику.

Аналитики прогнозируют повышение учетной ставки до 17% к концу 2026 года и начало ее снижения только в конце 2027 года.

Среднегодовой курс гривны KSE оценивает в 44,5 грн/$ в 2026 году, 47,8 грн/$ - в 2027-м, 50,6 грн/$ - в 2028 году и 51 грн/$ - в 2029-м.

Прогноз предусматривает завершение войны в 2027 году

Базовое предположение KSE остается неизменным: аналитики исходят из завершения полномасштабной войны во второй половине 2027 года.

Если война будет продолжаться дольше, потребности Украины в финансировании существенно возрастут, а предусмотренной в прогнозе международной поддержки недостаточно.

Напомним, ранее инвестиционная группа ICU также спрогнозировала двухлетнюю рецессию : ВВП Украины, по ее оценке, сократится на 0,6% в 2026 году и еще на 1,9% в 2027-м.