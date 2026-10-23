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Горючее будут пропускать через границу вне очереди: правительство изменило правила импорта
Кабинет министров ввел приоритетное прохождение границы и обслуживание грузов с импортным горючим. Новые правила распространяются на автомобильные и железнодорожные перевозки и суда и должны сократить задержки поставок горючего в Украину, которые на отдельных западных переходах достигают недели и больше.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на enkorr.
На автомобильных пунктах пропуска бензовозы получат право на первоочередное прохождение пограничного контроля.
Приоритет будет касаться как въезжающих в Украину автоцистерн с горючим, так и пустых машин, следующих за границу для загрузки.
По информации участников рынка, на отдельных западных пунктах пропуска для топливовозов планируют создать отдельные очереди в системе "Евчера" на въезд и выезд из Украины.
Поездам с горючим также дадут приоритет
На железной дороге будут в первую очередь обслуживать поезда с импортным горючим, а также составы, следующие за ним.
Предпочтение планируется предоставлять прежде всего маршрутным перевозкам при согласовании планов и обеспечении подвижным составом.
В то же время, конкретный механизм ускорения железнодорожной логистики пока не определен.
Приоритет получат и морские и речные перевозки.
Суда с импортным горючим будут иметь преимущество при планировании прохождения по Сулинскому каналу и постановки к причалам украинских морских и речных портов.
Однако ускоренное обслуживание возможно только при наличии свободного причала, готовности терминала и соблюдения требований безопасности. Прерывать операции с другими судами ради топливных грузов не разрешается.
Почему правительство ускоряет импорт
Потребность в новых правилах возникла из-за ухудшения логистики горючего.
На отдельных западных переходах автомобили ожидают оформления неделю и больше. На южном направлении поставки усложняют погодные условия, периодическое закрытие Сулинского канала и низкий уровень воды в Дунае.
Новые правила будут действовать для всех импортеров и перевозчиков горючего и не предполагают изменения железнодорожных тарифов или портовых сборов.
Приоритет также не будет применяться, если движение ограничено из соображений безопасности или необходимо обеспечить военные перевозки.
В то же время, сам приоритет не увеличивает физическую пропускную способность пунктов пропуска, железной дороги и портов, поэтому участники рынка ожидают, что реальный эффект будет зависеть от того, как новый механизм будет работать на практике.
Напомним, ранее из-за задержки доставки горючего ожидания бензовозов на польской границе достигало 6-9 дней, а на румынской - 5-10 дней. Проблемы с логистикой были одним из факторов, удерживавших высокие цены на дизельное топливо в Украине.