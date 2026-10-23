Пальне пропускатимуть через кордон поза чергою: уряд змінив правила імпорту

Кабінет міністрів запровадив пріоритетне проходження кордону та обслуговування для вантажів з імпортним пальним. Нові правила поширюються на автомобільні й залізничні перевезення та судна і мають скоротити затримки постачання пального в Україну, які на окремих західних переходах сягають тижня і більше.

Про це інформує Dilo з посиланням на enkorr.

На автомобільних пунктах пропуску бензовози отримають право на першочергове проходження прикордонного контролю.

Пріоритет стосуватиметься як автоцистерн із пальним, що в'їжджають в Україну, так і порожніх машин, які прямують за кордон для завантаження.

За інформацією учасників ринку, на окремих західних пунктах пропуску для паливовозів планують створити окремі черги в системі "єЧерга" на в'їзд та виїзд з України.

Поїздам із пальним також дадуть пріоритет

На залізниці першочергово обслуговуватимуть поїзди з імпортним пальним, а також склади, які прямують за ним.

Перевагу планують надавати насамперед маршрутним перевезенням під час погодження планів та забезпечення рухомим складом.

Водночас конкретний механізм прискорення залізничної логістики поки не визначений.

Пріоритет отримають і морські та річкові перевезення.

Судна з імпортним пальним матимуть перевагу під час планування проходження Сулинським каналом та постановки до причалів українських морських і річкових портів.

Однак прискорене обслуговування можливе лише за наявності вільного причалу, готовності термінала та дотримання безпекових вимог. Переривати операції з іншими суднами заради паливних вантажів не дозволяється.

Чому уряд прискорює імпорт

Потреба у нових правилах виникла через погіршення логістики пального.

На окремих західних переходах автомобілі очікують оформлення тиждень і більше. На південному напрямку постачання ускладнюють погодні умови, періодичне закриття Сулинського каналу та низький рівень води у Дунаї.

Нові правила діятимуть для всіх імпортерів та перевізників пального і не передбачають зміни залізничних тарифів чи портових зборів.

Пріоритет також не застосовуватиметься, якщо рух обмежений із міркувань безпеки або необхідно забезпечити військові перевезення.

Водночас сам пріоритет не збільшує фізичну пропускну здатність пунктів пропуску, залізниці та портів, тому учасники ринку очікують, що реальний ефект залежатиме від того, як новий механізм працюватиме на практиці.

Нагадаємо, раніше через затримки доставки пального очікування бензовозів на польському кордоні сягало 6–9 днів, а на румунському — 5–10 днів. Проблеми з логістикою були одним із факторів, які утримували високі ціни на дизельне пальне в Україні.