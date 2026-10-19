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Дизель в Україні не дешевшає попри нові поставки: що заважає знизити ціни

дизель
Дизельне пальне в Україні не дешевшає / Depositphotos

У другій половині жовтня ціни на дизпальне на півдні та заході України не опускалися нижче 100 грн/л. Відновлення роботи маршруту через румунський порт Суліна збільшило пропозицію, але дорожчі перевезення та затримки на кордонах продовжують стримувати зниження цін.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.

Чому доставка дизпального дорожчає

З 9 до 15 жовтня середнє європейське котирування дизпального знизилося на $9/т до $1 457/т. Станом на ранок 19 жовтня ф'ючерси на газойль торгувалися на рівні $1 421/т.

Водночас доставка пального в Україну дорожчає. Через ризики судноплавства в Чорному морі ставки на перевезення дизпального з Греції зросли зі $115–120 до $150 за тонну.

Автоперевезення також дорожчають через підвищення цін на пальне та затримки на кордонах. За даними сервісу "єЧерга", очікування на польському кордоні становить 6–9 днів, на румунському 5–10 днів. Додаткові затримки виникають через призупинення роботи митниць під час повітряних тривог та атаки на митні термінали на заході України.

Вартість перевезення сягає близько 90 грн за кілометр.

"Перевізники зараз не соромляться виставляти захмарні цінники. Деякі ж вирішили самі спробувати себе в ролі трейдерів і зайнятися постачанням пального. Це ми вже колись проходили", розповів учасник ринку, який побажав залишитися анонімним.

Альтернативні маршрути

Через перебої на традиційних маршрутах збільшуються постачання з альтернативних джерел. За перші 11 днів жовтня імпорт дизпального з Болгарії автомобільним транспортом становив 308 тонн. У серпні та вересні сумарно було ввезено лише одну автомобільну партію.

Водночас литовське пальне залишається конкурентним за ціною. З 16 до 25 жовтня Orlen Lietuva підвищила вартість на $17/м³ до $1 282–1 293/м³. Пропозиції українських трейдерів подорожчали на 0,85–1,20 грн/л і становили 86,40–87,15 грн/л на умовах FCA.

На думку аналітиків, у другій половині жовтня ціни на дизель залежатимуть від доступності пального та витрат на його доставку. Домовленості України й Польщі щодо прискорення пропуску вантажівок можуть скоротити черги, однак помітного ефекту від них учасники ринку поки не відзначають.

Раніше повідомлялося, що дизпальне в національних мережах уперше перетнуло психологічну межу 100 грн/л. Експерти прогнозують, що цього тижня дизель може подорожчати ще на 4 грн/л,

Автор:
Тетяна Ковальчук

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