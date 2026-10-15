Дизель вже по 103 грн у гурті: як проблеми з доставкою пального впливають на ціни в Україні

Через перебої із судноплавством на Дунаї та затримки на західному кордоні гуртова ціна дизельного пального в Україні зросла до 103,27 грн/л. За тиждень середня гуртова вартість підскочила майже на 5 грн/л.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.

Доставка пального затримується

13 жовтня через погіршення погоди призупинили рух суден річкою Сулина. За словами паливних компаній, судноплавство планують відновити 17 жовтня.

Ще одна проблема — низький рівень води в Дунаї. Станом на 12 жовтня в районі Чернаводе він становив мінус 249 см. За кілька днів вода піднялася на 10 см, але цього недостатньо для поліпшення умов судноплавства.

Затримки є і на західному кордоні. За даними "єЧерги", 14 жовтня очікування на українсько-польському кордоні становило 6–8 днів. Черги зберігаються як на автомобільних шляхах, так і на залізниці.

Водночас за перші 11 днів жовтня Україна імпортувала 257 тис. тонн дизельного пального. Однак значні обсяги імпорту не усувають проблем із доступністю пального на внутрішньому ринку.

Європейське пальне також дорожчає

На логістичні проблеми накладається зростання цін у Європі. 13 жовтня спотова вартість дизеля становила $1 478 за тонну — на $65 більше, ніж тижнем раніше. 14 жовтня ф'ючерси на газойль на Лондонській біржі торгувалися на рівні близько $1 450 за тонну.

З урахуванням європейських котирувань і премій розрахункова вартість пального становила близько 90 грн/л на півдні України та трохи більше ніж 88 грн/л на заході.

Проте трейдери зазначають, що пропозицій із ціною, розрахованою за формулою, майже немає. "Продають за фіксованою ціною. Це зараз досить вигідно", — розповіли в одній із компаній.

Чому ціни на партії відрізняються

На внутрішньому ринку на вартість впливає не лише ціна закупівлі, а й підвищений попит на пальне. Крім того, зараз в Україну надходять партії, придбані раніше за різними цінами. Через це собівартість дизеля може суттєво відрізнятися залежно від партії.

За тиждень гуртова ціна зросла майже на 5 грн/л. Для порівняння, за весь вересень дизель подорожчав на 9,2 грн/л.

Раніше повідомлялося, що гуртові ціни на бензин і дизель в Україні знову перевищили роздрібні. Станом на 12 жовтня дизельне пальне у гурті коштувало 102,58 грн/л проти 98,68 грн/л на АЗС, через що заправкам складніше стримувати ціни.