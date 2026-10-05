Світові ціни на нафту падають, але водіям рано радіти: скільки коштуватимуть бензин та дизель в Україні

Попри розгортання стратегічних резервів нафти та зниження котирувань на європейських біржах, український ринок пального стикається з новими викликами. Експерти, яких опитало Dilo , прогнозують стабілізацію цін на бензин і дизель, тоді як скраплений газ стрімко дорожчає через рішення алжирських постачальників.

Наприкінці минулого тижня світові ціни на нафту знизилися після новин про те, що країни "Великої сімки" та їхні партнери планують випустити до 100 мільйонів барелів екстрених запасів нафти та дизельного палива. Як повідомив президент Франції та нинішній голова G7 Еммануель Макрон під час брифінгу в п'ятницю, головним пріоритетом є ініціювання зниження вартості пального для споживачів.

Станом на вечір п'ятниці, 2 жовтня, від початку торгів ф'ючерси еталонної марки Brent на грудень здешевшали на $0,06 за барель, або на 0,06%, — до $102,3 за барель. Листопадові ф'ючерси американської нафти марки West Texas Intermediate знизилися в ціні на $1,76, або на 1,90%, — до $91,11 за барель. За тиждень нафта марки Brent зросла на 0,11%, а WTI знизилась на 1,6%.

Рішення про масштабне розгортання резервів ухвалили після жорсткої позиції Вашингтона. Раніше адміністрація США озвучила можливість запровадження виснажливої заборони на експорт дизельного палива, якщо європейська сторона не забезпечить додаткових поставок. Подібний сценарій ніс пряму загрозу енергетичній безпеці Європи, яка критично залежить від імпорту через дефіцит власного виробництва. Учасники G7 уточнили, що нинішній обсяг може включати і ті барелі, які раніше не були оперативно залучені на ринок.

Ринок дизелю та бензину стабілізується і дивиться в бік зниження цін

За даними консалтингової компанії "Нафторинок", на початку жовтня на українському ринку дизпалива зберігається помірна висхідна динаміка. Станом на 2 жовтня порівняно з 25 вересня середня гуртова ціна дизпалива в Україні зросла на 1,36 грн/л — до 95,51 грн/л, а порівняно з 30 вересня зростання склало всього 9 коп./л.

На зовнішньому ринку котирування газойлю (основна сировина для виготовлення дизпального) різко знизилися. Ф’ючерси на Лондонській біржі увечері минулої п'ятниці торгувалися на рівні $1 348,40/т, втративши 101,60/т(–7%)відносно попереднього орієнтира. Валютний чинник також рухався у бік здешевшання імпортного ресурсу. За даними НБУ, порівняноз 30вересня офіційний курс долара знизився на 0,03грн — до44,83грн/, а євро — на 0,23 грн — до 50,70 грн/€. Це важливо для ринку пального, оскільки контракти на імпорт укладаються в доларах, а акцизи на кордоні сплачуються в євро.

Бензин у гурті трохи здешевшав. Станом на 2 жовтня порівняно з 25 вересня середня гуртова ціна бензину А-95 знизилась на 64 коп./л — до 81,72 грн/л, а порівняно з 30 вересня ціна просіла на 23 коп./л.

Котирування бензину А-95 на європейських ринках, навпаки, росли. На північно-західному базисі CIF NWE у четвер, 1 жовтня, котирування зросли на $26/т — до $1 330/т. Водночас південний індикатор FOB Med зріс на $15/т — до $1 324/т. За попередньою оцінкою, у вересні імпорт бензину всіх марок зменшився на 4,9% порівняно із серпнем — до 144,9 тис. т.

На АЗС ціни залишилися майже незмінними, з невеликими коригуваннями в бік зниження. Станом на 2 жовтня порівняно з 25 вересня середня ціна бензину А-95 на українських АЗС знизилась на 3 коп./л — до 89,04 грн/л, а дизель у середньому здешевшав на 3 коп./л — до 98,24 грн/л. У бензиновому сегменті найбільше змінилася середня ціна А-95+, яка зменшилася на 0,71 грн/л — до 91,81 грн/л. Бензин А-92 подешевшав на 0,06 грн/л — до 84,80 грн/л, А-95 — на 0,03 грн/л — до 89,04 грн/л. Вартість бензинів А-98/А-100 практично не змінилася та становила 100,33 грн/л. Зміна середньої ціни А-95+ значною мірою відображає рівень цін у мережі Ukrnafta, де продовжує діяти знижка 3 грн/л. У дизельному сегменті середня ціна ДП зменшилася на 0,02 грн/л — до 98,24 грн/л, тоді як ДП+ подорожчало на 0,01 грн/л — до 100,79 грн/л. У більшості мереж ціни залишалися без змін. Серед окремих коригувань: у мережі Chipo дизельне пальне подешевшало на 0,20 грн/л, а в "Олас" його вартість знизилася на 1 грн/л. У Neftek після завершення акційної пропозиції ціни на основні види пального зросли на 2 грн/л.

На цьому тижні ціни на бензин та дизпаливо залишатимуться переважно незмінними , вважає засновник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін. На його думку, окрім вивільнення резервів, вагомим чинником є поступове відновлення судноплавства через Ормузьку протоку. Тож ринок очікує стабілізації та дивиться в бік зниження цін.

Втім, для суттєвого зниження котирувань дизелю та бензину знадобиться ще кілька тижнів. Окрім того, не виключено, що чергова ескалація війни на Близькому Сході або урагани в Атлантиці можуть розвернути тренди на нафтовому ринку в бік здорожчання.

Газ дорожчає після збільшення котирувань великим алжирським постачальником

За даними "Нафторинка", 2 жовтня за результатами зростання котирувань алжирської нафтогазової компанії Sonatrach (пропан додав $110/т і сягнув $670/т, бутан зріс на $140/т — до $750/т) середня ціна на LPG з доставкою по Україні стрімко зросла на 2 108 грн/т порівняно з 30 вересня й склала 76 333 грн/т.

Такий значний підйом зумовлений збільшенням прайсу компанії "Полтава Газтрейд" за LPG на 1 450–3 800 грн/т — до 73 000–79 800 грн/т залежно від регіону. Водночас середня ціна ресурсу самовивозом стрибнула на 2 215 грн/т — до 74 815 грн/т. На ринку пропозиції від компаній "Полтава Газтрейд", "ТД ДМС Трейд", LPG Progress і "Автотранс" торгувалися за 72 000–78 000 грн/т, додавши 1 500–4 500 грн/т до своєї ціни.

На АЗС ціни залишалися переважно незмінними. Станом на 2 жовтня порівняно з 25 вересня середня ціна автогазу зросла на 0,03 грн/л — до 43,88 грн/л. Більшість операторів не переглядали ціни. Найбільші зміни зафіксовано в мережах "Єгаз" та Longo, де автогаз подорожчав на 1 грн/л, тоді як у VostokGaz його ціна зменшилася на 1 грн/л.

На цьому тижні газ на стелах АЗС може додати в ціні 1 грн/л , вважає засновник системи торгівлі скрапленим газом Sintonec LPG Михайло Шубан. Ключовим чинником стане саме підвищення котирувань алжирським постачальником, що зумовить зростання ціни в гурті на 3 тис. грн/т. Водночас це перерозподілить і сам ринок, оскільки через зростання цін частина трейдерів почне контрактувати газ у Литві.

Ціни на пальне у великих мережах АЗС:

Мережа АЗС Бензин А-95, грн/л Дизпальне, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 92,90 99,90 45,50 WOG 92,90 99,90 45,50 Socar 94,90 103,00 45,50 Motto - 97,90 42,70 БРСМ-Нафта 85,99 96,99 42,72 UPG 88,90 97,90 43,90 UKRNAFTA 88,90 97,90 42,90

Дані: застосунки мереж АЗС.