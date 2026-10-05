Мировые цены на нефть падают, но водителям рано радоваться: сколько будут стоить бензин и дизель в Украине

Несмотря на развертывание стратегических резервов нефти и снижение котировок на европейских биржах, украинский рынок горючего сталкивается с новыми вызовами. Эксперты, опрошенные Dilo , прогнозируют стабилизацию цен на бензин и дизель, тогда как сжиженный газ стремительно дорожает из-за решений алжирских поставщиков.

В конце прошлой недели мировые цены на нефть снизились после новостей о том, что страны "Большой семерки" и их партнеры планируют выпустить до 100 миллионов баррелей экстренных запасов нефти и дизельного топлива. Как сообщил президент Франции и нынешний глава G7 Эммануэль Макрон во время брифинга в пятницу, главным приоритетом является инициирование снижения стоимости топлива для потребителей.

По состоянию на вечер пятницы, 2 октября, с начала торгов фьючерсы эталонной марки Brent на декабрь подешевели на $0,06 за баррель или на 0,06% — до $102,3 за баррель. Ноябрьские фьючерсы американской нефти марки West Texas Intermediate снизились в цене на $1,76 или на 1,90% — до $91,11 за баррель. За неделю нефть марки Brent выросла на 0,11%, а WTI снизилась на 1,6%.

Решение о масштабном развертывании резервов было принято после жесткой позиции Вашингтона. Ранее администрация США озвучила возможность введения изнурительного запрета на экспорт дизельного топлива, если европейская сторона не обеспечит дополнительные поставки. Подобный сценарий нес прямую угрозу энергетической безопасности Европы, которая критически зависит от импорта из-за дефицита собственного производства. Участники G7 уточнили, что нынешний объем может включать и те баррели, ранее не оперативно привлеченные на рынок.

Рынок дизеля и бензина стабилизируется и смотрит в сторону снижения цен

По данным консалтинговой компании "Нафторинок", в начале октября на украинском рынке дизтоплива сохраняется умеренная восходящая динамика. По состоянию на 2 октября по сравнению с 25 сентября средняя оптовая цена дизтоплива в Украине выросла на 1,36 грн/л до 95,51 грн/л, а по сравнению с 30 сентября рост составил всего 9 коп./л.

На внешнем рынке котировки газойля (основное сырье для изготовления дизтоплива) резко снизились. Фьючерсы на Лондонской бирже вечером в прошлую пятницу торговались на уровне $1 348,40/т, потеряв 101,60/т (–7%) относительно предыдущего ориентира. Валютный фактор также двигался в сторону удешевления импортного ресурса. По данным НБУ, по сравнению с 30 сентября официальный курс доллара снизился на 0,03 грн - до 44,83 грн /, а евро - на 0,23 грн - до 50,70 грн/€. Это важно для рынка горючего, поскольку контракты на импорт заключаются в долларах, а акцизы на границе уплачиваются в евро.

Бензин в опте немного подешевел. По состоянию на 2 октября по сравнению с 25 сентября средняя оптовая цена бензина А-95 снизилась на 64 коп./л до 81,72 грн/л, а по сравнению с 30 сентября цена просела на 23 коп./л.

Котировки бензина А-95 на европейских рынках, напротив, росли. На северо-западном базисе CIF NWE в четверг, 1 октября, котировки выросли на $26/т – до $1 330/т. В то же время, южный индикатор FOB Med вырос на $15/т — до $1 324/т. По предварительной оценке, в сентябре импорт бензина всех марок снизился на 4,9% по сравнению с августом — до 144,9 тыс. т.

На АЗС цены остались почти неизменными, с небольшими корректировками в сторону понижения. По состоянию на 2 октября по сравнению с 25 сентября средняя цена бензина А-95 на украинских АЗС снизилась на 3 коп./л до 89,04 грн/л, а дизель в среднем подешевел на 3 коп./л до 98,24 грн/л. В бензиновом сегменте больше всего изменилась средняя цена А-95+, которая уменьшилась на 0,71 грн/л – до 91,81 грн/л. Бензин А-92 подешевел на 0,06 грн/л – до 84,80 грн/л, А-95 – на 0,03 грн/л – до 89,04 грн/л. Стоимость бензина А-98/А-100 практически не изменилась и составила 100,33 грн/л. Изменение средней цены А-95+ в значительной степени отражает уровень цен в сети Ukrnafta, где действует скидка 3 грн/л. В дизельном сегменте средняя цена ДТ уменьшилась на 0,02 грн/л – до 98,24 грн/л, тогда как ДТ+ подорожало на 0,01 грн/л – до 100,79 грн/л. В большинстве сетей цены оставались без изменений. Среди отдельных корректировок: в сети Chipo дизельное топливо подешевело на 0,20 грн/л, а в "Оласе" его стоимость снизилась на 1 грн/л. В Neftek после завершения акционного предложения цены на основные виды горючего выросли на 2 грн/л.

На этой неделе цены на бензин и дизтопливо будут оставаться преимущественно неизменными , считает основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин. По его мнению, кроме высвобождения резервов, важным фактором является постепенное восстановление судоходства через Ормузский пролив. Так что рынок ожидает стабилизации и смотрит в сторону снижения цен.

Впрочем, для существенного снижения котировок дизеля и бензина потребуется еще несколько недель. Кроме того, не исключено, что очередная эскалация войны на Ближнем Востоке или ураганы в Атлантике могут развернуть тренды на нефтяном рынке в сторону удорожания.

Газ дорожает после увеличения котировок крупным алжирским поставщиком

По данным "Нафторинка", 2 октября по результатам роста котировок алжирской нефтегазовой компании Sonatrach (пропан прибавил $110/т и достиг $670/т, бутан вырос на $140/т — до $750/т) средняя цена на LPG с доставкой по Украине стремительно выросла на 8 76 333 грн/т.

Такой значительный подъем обусловлен увеличением прайса компании "Полтава Газтрейд" по LPG на 1 450–3 800 грн/т – до 73 000–79 800 грн/т в зависимости от региона. В то же время, средняя цена ресурса самовывозом прыгнула на 2 215 грн/т — до 74 815 грн/т. На рынке предложения от компаний "Полтава Газтрейд", "ТД ДМС Трейд", LPG Progress и "Автотранс" торговались за 72 000-78 000 грн/т, прибавив 1 500-4 500 грн/т к своей цене.

На АЗС цены в основном оставались неизменными. По состоянию на 2 октября, по сравнению с 25 сентября, средняя цена автогаза выросла на 0,03 грн/л — до 43,88 грн/л. Большинство операторов не пересматривали цены. Наибольшие изменения зафиксированы в сетях "Егаза" и Longo, где автогаз подорожал на 1 грн/л, тогда как у VostokGaz его цена уменьшилась на 1 грн/л.

На этой неделе газ на стелах АЗС может прибавить в цене 1 грн/л , считает основатель системы торговли сжиженным газом Sintonec LPG Михаил Шубан. Ключевым фактором станет именно повышение котировок алжирским поставщиком, что приведет к росту цены в опте на 3 тыс. грн/т. В то же время, это перераспределит и сам рынок, поскольку из-за роста цен часть трейдеров начнет контрактовать газ в Литве.

Цены на горючее в крупных сетях АЗС:

Сеть АЗС Бензин А-95, грн/л Дизтопливо, грн/л Автогаз, грн/л OKKO 92,90 99,90 45,50 WOG 92,90 99,90 45,50 Socar 94,90 103,00 45,50 Motto - 97,90 42,70 БРСМ-Нефть 85,99 96,99 42,72 UPG 88,90 97,90 43,90 UKRNAFTA 88,90 97,90 42,90

Данные: приложения сетей АЗС.