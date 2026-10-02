G7 высвободит 100 млн баррелей нефти и дизеля: рынки отреагировали падением цен

Страны "Большой семерки" и их партнеры планируют выпустить до 100 миллионов баррелей экстренных запасов нефти и дизельного топлива. Процесс будет проходить под координацией Международного энергетического агентства в течение следующих четырех месяцев.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Как сообщил президент Франции и нынешний глава G7 Эммануэль Макрон во время брифинга в пятницу, главным приоритетом является инициирование снижения стоимости топлива для потребителей.

На фоне этого заявления фьючерсы на нефть марки Brent и цены на дизельное топливо в Европе продемонстрировали резкое падение.

Ультиматум США

Решение о масштабном развертывании резервов было принято после жесткой позиции Вашингтона. Ранее администрация США озвучила возможность введения изнурительного запрета на экспорт дизельного топлива, если европейская сторона не обеспечит дополнительные поставки.

Подобный сценарий нес прямую угрозу энергетической безопасности Европы, которая критически зависит от импорта из-за дефицита собственного производства.

Участники G7 уточнили, что нынешний объем может включать и те баррели, ранее не оперативно привлеченные на рынок.

Реакция рынков

Как пишет Bloomberg, глобальный энергетический рынок оказался под двойным ударом из-за войны в Украине и военного конфликта в Иране, повлекших дефицит действующих нефтеперерабатывающих заводов.

Это привело к рекордному росту цен: стоимость топлива на заправках в США достигла 6,50 доллара за галлон, нанеся удар по аграриям, тогда как европейские фьючерсы иногда превышали отметку в 200 долларов за баррель.

После объявления о распродаже стратегических запасов, ситуация начала стабилизироваться, а премия дизельного топлива к сырой нефти снизилась.

Напомним, в пятницу, 2 октября, цены на нефть почти не изменились : рынок оценивал риск нового обострения между США и Ираном на фоне первых признаков возобновления поставок с Ближнего Востока на этой неделе.