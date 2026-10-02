Цена нефти на 2 октября – цена на нефть Brent, WTI, Urals

В пятницу цены на нефть почти не изменились: рынок оценивал риск нового обострения между США и Ираном на фоне первых признаков возобновления поставок с Ближнего Востока на этой неделе.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 2 октября

Тип нефти Цена Изменение (%) Brent $102,28 +0,03% WTI $92,68 -0,2% Urals $106,69 -3.36%

Цена на нефть марки Brent снизилась на 3 цента (на 0,03%) до 102,28 доллара за баррель в 03:50 по Гринвичу после того, как в начале торгов в пятницу она несколько выросла. Однако эта марка готовилась к недельному снижению примерно на 2%, несмотря на закрытие более чем на 4 доллара выше в четверг.

Цена на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) снизилась на 19 центов (на 0,2%) до 92,68 доллара за баррель. Эта марка готовилась к недельному росту примерно на 0,3%.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, на цены давили противоречивые сигналы с Ближнего Востока. С одной стороны, признаки возобновления поставок из региона и ожидания увеличения экспорта Саудовской Аравии сдерживали рост котировок. С другой стороны, риск нового обострения между США и Ираном, усиление американского военного присутствия в регионе и ограничение экспорта нефтепродуктов Китаем поддерживали цены.

Дополнительным фактором стало усиление давления США на европейские страны по увеличению поставок горючего, что также способствовало сдерживанию котировок.

Отметим, что пока мировые котировки нефти колеблются на фоне слухов о возможном перемирии между США и Ираном, на украинских АЗС наблюдается разнонаправленная динамика цен. Главная турбулентность ждет рынок в октябре, когда стоимость топлива в Украине будут давить два противоположных фактора - стремление Дональда Трампа сбить цены перед выборами и попытки Тегерана этому помешать. Dilo разобралось, чего ждать водителям от опта и розницы в ближайшие недели.