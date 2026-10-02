Заговоры на тендерах для обороны: АМКУ оштрафовал семь компаний более чем на 192 млн грн

АМКУ выявил антиконкурентные согласованные действия семи компаний по закупкам товаров для нужд обороны. Штрафы составили более 192 млн грн.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба АМКУ.

Заговор в закупках для обороны

АМКУ признал действия антиконкурентными согласованными действиями, приведшими к искажению результатов торгов. Общая ожидаемая стоимость закупок, в отношении которых проводилось расследование, составила около 2 млрд грн.

По результатам рассмотрения дел семь субъектов хозяйствования были привлечены к ответственности. Общая сумма наложенных на них штрафов составляет 192,48 млн. грн.

В АМКУ отметили, что выявление и пресечение нарушений конкурентного законодательства при закупках для нужд безопасности является одним из приоритетных направлений работы Комитета в 2026 году.

Компании, которых за последние три года привлекали к ответственности за антиконкурентные согласованные действия, направленные на искажение результатов тендеров, могут быть отстранены от участия в публичных закупках в соответствии с Законом Украины "О публичных закупках".

Напомним, на прошлой неделе Антимонопольный комитет оштрафовал две компании на 630 тыс. грн за сговор во время пяти аукционов по продаже имущества обанкротившейся Львовской макаронной фабрики. Общая стоимость торгов превысила 540 млн грн.