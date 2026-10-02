В Волгограде после массированной атаки дронов вспыхнул пожар в районе НПЗ и химзавода

В ночь на 2 октября беспилотники атаковали промышленную инфраструктуру Волгоградской области России.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По заявлению российского губернатора, в Красноармейском районе Волгограда вспыхнул пожар в многоквартирном доме, один пострадавший госпитализирован, а сам пожар локализован. В то же время, местные жители сообщили о многочисленных взрывах во всех районах города.

Кадры очевидцев свидетельствуют, что сильный пожар разгорелся в районе двух расположенных рядом предприятий - Волгоградского нефтеперерабатывающего завода и химического предприятия "Каустик".

Что известно об атакованных объектах в Волгограде

Волгоградский НПЗ (ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка"), принадлежащий компании "Лукойл", входит в десятку крупнейших в России и способен перерабатывать около 14,8 млн тонн нефти в год.

Предприятие производит автомобильные высокооктановые бензины, дизельное горючее, авиационный керосин, мазут и битум. Завод уже испытывал удар дронов 31 июля: тогда повреждения получили ключевые производственные мощности и остановились установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6.

Находящееся рядом предприятие "Каустик" является объектом химической промышленности и поставляет продукцию для российского военно-промышленного комплекса.

Удар по объектам " Транснефти " в Самарской области

Кроме того, этой же ночью удар потерпела линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Самара" и крупнейший резервуарный парк компании " Транснефть ".

Площадь объекта превышает 216 га. На его территории расположены:

71 резервуар для хранения нефти;

две нефтеперекачивающие станции;

станция для смешивания нефти.

На ЛПДС "Самара" сходятся четыре магистральных нефтепровода: "Альметьевск - Куйбышев", "Калтасинский - Куйбышев", "Нижневартовск - Курган - Куйбышев" и "Гурьев - Куйбышев". Сюда поступает нефть из Западной Сибири, Татарстана, Оренбурга и Казахстана. Власти Самарской области официально не комментировали событие, однако в регионе объявляли ракетную опасность.

Напомним, ранее сообщалось об атаке украинских дронов на Пермский НПЗ, в результате которой завод в России прекратил работу. Предприятие седьмое по объему переработки нефти в стране и остановило деятельность после удара беспилотников в пятницу, 25 сентября.