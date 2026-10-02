UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,83

+0,15

EUR

50,70

--0,02

Наличный курс:

USD

44,95

44,80

EUR

51,30

50,90

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

В Волгограде после массированной атаки дронов вспыхнул пожар в районе НПЗ и химзавода

Пожар на атакуемых объектах
В Волгограде после массированной атаки дронов вспыхнул пожар в районе НПЗ и химзавода

В ночь на 2 октября беспилотники атаковали промышленную инфраструктуру Волгоградской области России.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на материал The Moscow Times.

По заявлению российского губернатора, в Красноармейском районе Волгограда вспыхнул пожар в многоквартирном доме, один пострадавший госпитализирован, а сам пожар локализован. В то же время, местные жители сообщили о многочисленных взрывах во всех районах города.

Кадры очевидцев свидетельствуют, что сильный пожар разгорелся в районе двух расположенных рядом предприятий - Волгоградского нефтеперерабатывающего завода и химического предприятия "Каустик".

Что известно об атакованных объектах в Волгограде

Волгоградский НПЗ (ООО "Лукойл-Волгограднефтепереработка"), принадлежащий компании "Лукойл", входит в десятку крупнейших в России и способен перерабатывать около 14,8 млн тонн нефти в год.

Предприятие производит автомобильные высокооктановые бензины, дизельное горючее, авиационный керосин, мазут и битум. Завод уже испытывал удар дронов 31 июля: тогда повреждения получили ключевые производственные мощности и остановились установки первичной переработки нефти АВТ-1 и АВТ-6.

Находящееся рядом предприятие "Каустик" является объектом химической промышленности и поставляет продукцию для российского военно-промышленного комплекса.

Удар по объектам " Транснефти " в Самарской области

Кроме того, этой же ночью удар потерпела линейная производственно-диспетчерская станция (ЛПДС) "Самара" и крупнейший резервуарный парк компании " Транснефть ".

Площадь объекта превышает 216 га. На его территории расположены:

  • 71 резервуар для хранения нефти;
  • две нефтеперекачивающие станции;
  • станция для смешивания нефти.

На ЛПДС "Самара" сходятся четыре магистральных нефтепровода: "Альметьевск - Куйбышев", "Калтасинский - Куйбышев", "Нижневартовск - Курган - Куйбышев" и "Гурьев - Куйбышев". Сюда поступает нефть из Западной Сибири, Татарстана, Оренбурга и Казахстана. Власти Самарской области официально не комментировали событие, однако в регионе объявляли ракетную опасность.

Напомним, ранее сообщалось об атаке украинских дронов на Пермский НПЗ, в результате которой завод в России прекратил работу. Предприятие седьмое по объему переработки нефти в стране и остановило деятельность после удара беспилотников в пятницу, 25 сентября.

Автор:
Максим Кольц

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности