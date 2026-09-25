Россию атаковали дроны: поражен один из крупнейших НПЗ и заводы

Украинские дроны 25 сентября атаковали нефтезавод "ЛУКойл-Пермнефтеоргсинтез" (ПНОС) в Перми, входящий в топ-10 крупнейших российских НПЗ. Также взрывы раздавались в Воронеже и Ульяновске. Кроме того, ночью повреждения получил Новошахтинский НПЗ в Ростовской области.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Astra.

Отмечается, что в результате атаки дронов вспыхнул пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез". По данным OSINT-аналитиков, зафиксирован пожар на одной из установок АВТ-5, а также другие очаги возгорания – предположительно на трубопроводах предприятия.

Это один из ключевых нефтеперерабатывающих заводов России. Предприятие перерабатывает более 13 млн. тонн нефти в год и выпускает широкий спектр продукции, включая высококачественный бензин, дизельное топливо, авиационный керосин и смазочные масла. Завод является ключевым промышленным объектом региона и одним из наиболее технологично оснащенных в стране, обеспечивая поставки топлива как на внутренний рынок, так и экспорт.

Завод неоднократно становился мишенью украинских дронов. В частности, после атаки 21 августа он приостанавливал работу.

Пермский губернатор Дмитрий Махонин подтвердил факт "массированной атаки" дронов и сообщил, что "есть налет на промышленный объект". Остальные подробности не приводятся.

В Ульяновске ночью под атаку ВСУ попало АО "НПП "Завод Искра" (концерн "Алмаз-Антей"). Это крупное оборонное предприятие, которое выпускает полупроводниковые приборы, СВЧ-компоненты и микроэлектронику для ракет. По данным губернатора региона Алексея Русских, в городе в результате атаки зафиксировано.

Также ВСУ ударили по Новошахтинскому НПЗ в Ростовской области, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. Завод "получил повреждение" и приостановил работу ровно через месяц после предварительной остановки.

Также взрывы раздавались и в Воронеже. По предварительным данным, под атакой оказалось предприятие "Воронежсинтезкаучук". Это один из крупнейших производителей каучуков и термоэластопластов в России.

Последствия системных ударов по НПЗ

По подсчетам Международного энергетического агентства, в течение первых восьми месяцев российские НПЗ подвергались ударам украинских беспилотников в среднем раз в три дня. Из 32 крупных заводов атак избежали только пять, расположенных в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в 3500-6500 км от границы.

Кроме того, 20 сентября после очередного удара полностью остановил производство Московский НПЗ

В МЭА не ожидают возобновления производства до конца года, отмечая, что целями атак все чаще становятся установки вторичной переработки нефти, отвечающие за выход качественного топлива. Если простые повреждения устраняются через две недели, то на восстановление вторичных установок требуется от 6 до 8 месяцев.

Кризис в нефтепереработке также остановил общий рост российской промышленности. По итогам восьми месяцев оно не изменилось по сравнению с январем-августом 2025 года, а в августе было на 0,6% ниже прошлогоднего уровня.

Напомним, ранее сообщалось, что удары Украины по НПЗ обвалили переработку нефти в России . Международное энергетическое агентство снизило прогноз переработки нефти в России на ближайшие 18 месяцев до около 4 млн баррелей в сутки — примерно на 30% ниже уровня полномасштабного вторжения. Причиной стали регулярные удары украинских дронов по НПЗ и сложности с ремонтом оборудования из-за международных санкций.