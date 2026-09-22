Московский НПЗ полностью остановил работу после атаки украинских дронов

Московский нефтеперерабатывающий завод после атаки украинских беспилотников 20 сентября прекратил переработку сырой нефти. В результате удара на предприятии возникли пожары, а ремонт поврежденного оборудования может занять несколько недель.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники в отрасли

На заводе загорелись две основные установки

Дроны ударили по территории завода, из-за чего загорелись обе основные установки первичной перегонки нефти. Речь идет об установке АВТ-6 мощностью 21,4 тыс. тонн в сутки, которая обеспечивает 53% общей мощности Московского НПЗ и комбинированную установку переработки нефти EURO+, рассчитанную на 18,8 тыс. тонн в сутки, или 47% мощности завода.

Из-за повреждений производство горючего на предприятии было остановлено. В то же время, с 21 сентября продукция Московского НПЗ не продается на Санкт-Петербургской международной товарной бирже.

По словам собеседников агентства, на ремонт повреждений и возобновление работы завода может потребоваться несколько недель.

"Газпромнефть-Московский НПЗ" – одно из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий РФ. Мощность завода составляет около 12 млн. тонн нефти в год. Предприятие производит переработку нефти и производит автомобильные бензины, дизельное и авиационное топливо, мазут и другую нефтепродукцию.

Ранее Московский НПЗ уже прекращал работу после атак 16 и 18 июня – выходили из строя обе установки первичной переработки нефти. По данным Financial Times, предприятие удалось перезапустить, но оно работало только на треть мощности.

Что известно об ударе по Московскому НПЗ

В ночь на 20 сентября Силы обороны Украины атаковали Московский НПЗ в районе Капотня. В Генеральном штабе ВСУ сообщали о поражении установки первичной переработки АВТ-6, комплексной установки переработки нефти и установки изомеризации.

Украинская оборонная компания Fire Point заявила, что завод поразили беспилотники FP-1.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российское ПВО якобы отразило "самую массовую атаку" БПЛА на столицу и уничтожило более 1 600 беспилотников. По его словам, 450 дронов якобы сбили на подлете в Москву.

Выведены из строя 45% нефтепереработки в РФ

При этом в Генштабе ВСУ отметили, что по состоянию на 21 сентября 2026 года после поражения Московского НПЗ выведено из строя более 45% проектных мощностей российской нефтепереработки.

"Как одно из последствий – в РФ дефицит качественного горючего. Среди прочего наблюдается резкое падение объемов производства бензина и дизельного горючего стандарта Евро-5/К5", - отмечает Генштаб.

На заправках в Москве пропал бензин после удара украинских беспилотников и большого пожара на нефтезаводе в Капотне.

Также в Ленинградской области РФ остались без горючего 120 заправок, а бензин планируют продавать по номерам автомобилей. Кризис в регионе усилился после остановки завода "Кинеф" и продлится, по меньшей мере, до конца сентября.

По состоянию на середину сентября у России обострился масштабный дефицит автомобильного горючего: бензин отсутствует почти на каждой второй автозаправочной станции.