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Швеция выделяет Украине почти €45 млн: на что пойдут деньги

флаг Швеции, флаг Украины
Швеция выделяет Украине почти €45 млн на энергетику и медицину / Министерство обороны Украины

Швеция предоставит Украине новый пакет поддержки в размере 500 млн шведских крон, или около 44,8 млн евро. Средства будут направлены на гражданскую энергетическую инфраструктуру и медицинское обслуживание.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение министерки Швеции по делам ЕС Джессики Розенкранц в соцсети X.

По ее словам, новая помощь должна поддержать Украину в преддверии очередной зимы на фоне российских атак на гражданскую энергетическую инфраструктуру.

"Украина борется не только за свою свободу, но и за безопасность всей Европы. В то время как Россия жестоко атакует гражданскую энергетическую инфраструктуру накануне очередной военной зимы, мы реагируем, оказывая поддержку в восстановлении инфраструктуры и медицинском обслуживании", - отметила Розенкранц.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает поставок истребителей Gripen от Швеции в ближайшее время.

Напомним, ранее Швеция выделила 124,1 млн евро в поддержку украинской энергетики. Средства были направлены в Фонд поддержки энергетики Украины, после чего общий вклад страны в фонд превысил 386 млн евро.

Автор:
Татьяна Гойденко

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