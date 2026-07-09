Швеция выделила 124 млн евро в поддержку украинской энергетики

Швеция внесла 124,1 млн евро, или 1,37 млрд шведских крон, в Фонд поддержки энергетики Украины. После этого общий вклад Швеции в фонд превысил 386 млн. евро, а совокупный объем взносов с момента создания фонда — 2 млрд. евро.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства энергетики.

Средства были направлены через Шведское агентство международного сотрудничества по развитию Sida. Вклад должен поддержать закупку оборудования для восстановления энергетической инфраструктуры, поврежденной в результате российских атак.

По данным Минэнерго, в Фонд поддержки энергетики Украины уже поступило почти 1,94 млрд евро грантовых средств от 39 доноров из 26 стран-партнеров и трех международных организаций.

Министр энергетики Денис Шмигаль отметил, что в новый вклад Швеции дефицит финансирования потребностей украинской энергетики составил 663 млн евро. После поступления денежных средств он уменьшился, однако остается значительным.

Новый вклад Швеции в Минэнерго назвали важным для подготовки энергосистемы к зиме. Фонд сейчас работает над закупками и формированием стратегического резерва оборудования.

Фонд поддержки энергетики Украины был создан по согласованию с Европейской комиссией и Министерством энергетики Украины для реагирования на последствия российских атак по критической энергетической инфраструктуре.

Средства фонда используются для финансирования первоочередных потребностей украинских энергетических компаний. Речь идет об оборудовании, запасных частях, технических средствах, топливе и услугах, необходимых для восстановления инфраструктуры и обеспечения электро- и теплоснабжения.

Добавим, в течение мая через Фонд поддержки энергетики Украины были подписаны новые контракты на поставку критически необходимого оборудования. Общая сумма сделок превысила 25,7 миллиона евро, а закупленные материалы помогут подготовить украинскую энергосистему к будущим вызовам.