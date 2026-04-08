Фонд поддержки энергетики привлек 1,9 млрд евро за четыре года

За четыре года работы Фонда поддержки энергетики Украина вместе с международными партнерами привлекла 1,9 млрд. евро. В 2026 году государство планирует мобилизовать еще 5,4 млрд. евро на восстановление и защиту энергосектора.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэнерго.

Четыре года назад Украина вместе с международными партнерами положила начало Фонду поддержки энергетики. С этого времени через него было мобилизовано 1,9 млрд евро от 37 партнеров из 26 стран.

Благодаря этой поддержке, страна смогла выдержать четыре зимы, а Фонд стал одним из ключевых каналов международной помощи украинскому энергетическому сектору. Его работа базируется на независимом администрировании, конкурентных закупках и прямой поставке оборудования компаниям, при этом каждый вклад подотчетен, отмечает прессслужба.

В 2026 году Украина планирует активизировать работу Фонда и привлечь 5,4 млрд. евро для восстановления, защиты и модернизации энергосистемы. Для этого Министерство энергетики развивает формат "Энергетический Рамштайн", обеспечивающий новый уровень скорости и эффективности взаимодействия.

Следует отметить, что с начала полномасштабной войны правительство уже дважды повышало тарифы на электроэнергию для населения. Последнее повышение произошло 1 июня 2024, тогда цена киловата выросла с 2,64 грн до 4,32 грн.

Перед этим повышение тарифов прошло 31 мая 2023 года. Тогда цена для населения выросла с 1,68 грн/кВт-ч до 2,64 грн/кВт-ч. Таким образом, нельзя исключать, что тарифы на электроэнергию для населения могут возрасти в 2026. Однако практика показывает, что такие решения принимают в теплое время года.