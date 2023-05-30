Тариф на электроэнергию для населения повысят с июня - СМИ

Кабинет министров Украины, вероятно, утвердил повышение тарифа на электроэнергию для населения до 2,64 грн/кВт-ч. Цена может подняться с 1 июня.

Об этом сообщает издание "Экономическая правда" со ссылкой на источники в правительстве.

Решение о повышении тарифа на электроэнергию для населения подал министр энергетики Герман Галущенко. Правительство ее одобрило, по информации источников, хотя по итогам последнего заседания Кабмин об этом не сообщал.

Накануне НКРЭКУ публично сообщала, что внесла предложения по определению с 1 июня единого тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 грн/кВт-ч (с НДС). Таким образом, регулятор предлагал реализовать первый этап корректировки цен.

Сейчас бытовые потребители, которые в месяц потребляют до 250 кВт-ч, платят за э/э по тарифу 1,44 грн за кВт-ч, кто больше – 1,68 грн за кВт-ч. Тариф для юрлиц включает стоимость электроэнергии, НДС, тариф на распределение, передачу, диспетчеризацию и поставку. Он составляет более 6 грн за кВт-ч.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский накануне уверял, что тарифы на электроэнергию для населения в ближайшие полгода не будут расти. В то же время в НКРЭКУ заявляли, что действует тариф на электроэнергию для населения покрывает всего 28% расходов на ее производство, транспортировку и уплату налогов.

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