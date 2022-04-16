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Энергетика
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Тарифы на электроэнергию для населения не будут расти – Зеленский

Тарифы на электроэнергию для населения не будут расти
Тарифы на электроэнергию для населения не будут расти

Тарифы на электроэнергию для населения Украины при условии потребления до 250 кВт•ч в месяц не будут расти и составят 1,44 грн за кВт•час.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Продолжаем по меньшей мере на следующие полгода действие тарифа на электричество в размере 1 гривны 44 копейки за киловатт для тех, кто потребляет менее 250 киловатт. Это 80% наших граждан", – сказал Зеленский.

По его словам, веерных отключений электроэнергии не было, а поставки не срывались даже в военное время.

"Начали также подготовку уже к следующему отопительному сезону. На совещании с чиновниками обсудили закупку газа, обсудили закупку угля", – отметил президент.

Отметим, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявлял, что пока идет российско-украинская война, цены на электроэнергию в Украине останутся неизменными. Соответствующие органы работают над тем, чтобы сохранить тарифы на одном уровне. 

Как сообщалось, в Киеве не будут повышать тарифы на горячую воду до 31 мая.

Автор:
Светлана Манько