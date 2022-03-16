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Категория
Общество
Дата публикации

Тарифы на электроэнергию в Украине не будут повышать в условиях войны – Галущенко

Тарифы на электроэнергию в Украине не будут повышать в условиях войны – Галущенко
Герман Галущенко. Фото: Facebook министра энергетики

Пока идет российско-украинская война цены на электроэнергию в Украине останутся неизменными. Соответствующие органы работают над тем, чтобы сохранить тарифы на одном уровне. 

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Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Безусловно, никто тарифы повышать не будет. Я думаю, мы сейчас разработаем определенный алгоритм, который бы помог всем генерациям спокойно пройти этот период", – сказал Галущенко.

Он считает, что в любом случае нужно сохранить действующие модели спецобязательств по поставке населению на рынке электроэнергии.

"Есть вопросы, как это все сбалансировать. Мы работаем над этим. Есть радикальные идеи, но я сторонник того, что надо удержать механизм, который есть", – отметил министр.

Отметим, что с 16 марта энергосистема Украины стала еще более надежной для потребителей - Объединенная энергосистема Украины синхронизировалась с европейской, несмотря на то, что сама синхронизация должна была состояться не ранее 2024 года.

Это означает, что украинская энергосистема стала независимой от стран-агрессоров - Россия и Беларусь, что особенно важно во время войны с РФ.

Автор:
Вита Молодан