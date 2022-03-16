- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Тарифы на электроэнергию в Украине не будут повышать в условиях войны – Галущенко
Пока идет российско-украинская война цены на электроэнергию в Украине останутся неизменными. Соответствующие органы работают над тем, чтобы сохранить тарифы на одном уровне.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Безусловно, никто тарифы повышать не будет. Я думаю, мы сейчас разработаем определенный алгоритм, который бы помог всем генерациям спокойно пройти этот период", – сказал Галущенко.
Он считает, что в любом случае нужно сохранить действующие модели спецобязательств по поставке населению на рынке электроэнергии.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Есть вопросы, как это все сбалансировать. Мы работаем над этим. Есть радикальные идеи, но я сторонник того, что надо удержать механизм, который есть", – отметил министр.
Отметим, что с 16 марта энергосистема Украины стала еще более надежной для потребителей - Объединенная энергосистема Украины синхронизировалась с европейской, несмотря на то, что сама синхронизация должна была состояться не ранее 2024 года.
Это означает, что украинская энергосистема стала независимой от стран-агрессоров - Россия и Беларусь, что особенно важно во время войны с РФ.