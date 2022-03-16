Украина объединила свою энергосистему с Европой. Почему это сверхважно в условиях войны

В среду, 16 марта, Объединенная энергосистема Украины синхронизировалась с европейской, несмотря на то, что сама синхронизация должна была состоятся не ранее 2024 года. При этом присоединению Объединенной энергосистемы Украины к энергосистеме континентальной Европы не помешали ни обстрелы городов с электростанциями ни угроза утечки радиации на Чернобыльской АЭС. Рассказываем, почему это победа и какие еще остаются проблемы

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Почему это важно для Украины

В первую очередь речь идет о независимости от стран-агрессоров в сфере электроэнергии. Россия и Беларусь давно используют энергетику как инструмент давления на принятие чисто политических вопросов. Мы видели как Кремль через подконтрольный ему "Газпром" шантажировал Украину и другие страны Восточной Европы. Также перед войной Россия блокировала поставки в Украину казахского угля, и шантажировала Украину отключением электроэнергии в аварийных ситуациях. Теперь, когда Украина навсегда отсоединилась от российской энергосистемы этот риск пропал.

Есть и чисто коммерческие плюсы от объединения энергосистемы с Европой. Так, еще в октябре на одном из мероприятий посвященных вопросу синхронизации энергосистем премьер-министр Денис Шмыгаль завил, что экономический эффект от присоединения энергосистемы к Европе составит для Украины около 1,5 млрд долларов ежегодно .

Украина, на которой до войны с Россией работали 4 АЭС 15 энергоблоками, получит шанс экспортировать в страны Восточной европы дешевую электроэнергию в первую очередь для их промышленных потребителей. При этом мы получим доступ к технологиям и возможность обновить устаревшую инфраструктуру. Также интеграция в европейскую энергосистему даст нам возможность осуществить "зеленый переход".

При этом нельзя забывать, что европейские бюрократы и бизнес не любят Украину именно за схемы в нашем энергетическом секторе. Перекрестное субсидирование, монополизация и коррумпированность нашей энергетики могут несколько нивелировать положительные моменты от энергетической интеграции в ЕС.

Краткая история вопроса

Первое частичное объединение украинской энергосистемы с европейской произошло в июле 2003 года. Тогда с европейской энергосистемой синхронизировали территорию так называемого "Бурштынского энергоострова". Это условная территория, на которой действуют энергосистемы Бурштынской теплоэлектростанции, Калушской теплоэлектроцентрали, а также Теребле-Рикской ГЭС. Этот "остров" отсоединен от остальной энергосистемы Украины и составляет примерно 4% от общего производства и потребления электроэнергии в стране.

До того как Бурштынский "остров" начал синхронно работать с европейской энергосистемой в 2000-2002 году, его системы управления и регулирования мощностей были модернизированы в соответствии с требованиями европейского энергообъединения UCTE (с июля 2009 интегрировано в объединение операторов энергосистем континентальной Европы ENTSO-E).

Остальные 96% украинской энергосистемы - это Объединенная энергосистема Украины. До начала российского вторжения она была соединена с Россией и Беларусью и в случае дефицита мощностей Украина брала аварийную помощь электроэнергией из этих стран.

Синхронизация энергосистем была одним из пунктов соглашения об ассоциации Украины и ЕС. Но только в 2017 году оператор украинской энергосистемы "Укрэнерго" в ходе Генеральной ассамблеи ENTSO-E подписал соглашение об объединении с европейской энергосистемой основной части Объединенной энергосистемы Украины, которая исторически связана с Россией и Беларусью. Первоначально конечный срок объединения энергосистем был определен первым кварталом 2023 года.

Проблемы и подводные камни

Однако позже на этом пути возникли проблемы. Во-первых, ЕС взял курс на "зеленую" энергетику, в том числе и в энергетике, а у Украины 35% генерации обеспечивали угольные ТЭС и ТЭЦ. Причем по меркам европейцев наши тепловые электростанции были "грязными", и для приведения их в соответствие к европейским нормам они требовали модернизации. Нельзя забывать, что даже в условиях энергетического кризиса и глобального геополитического кризиса Европа не отказалась от идеи "зеленого перехода". Это значит, что после синхронизации с европейским рынком электроэнергии украинским компаниям придется соответствовать всем стандартам и нормам Европы.

Второй момент - бюрократия. Для синхронизации Европейской энергосистемы с украинской Национальную энергетическую компанию "Укрэнерго" необходимо было сертифицировать как независимого системного оператора по модели ISO. Это означает, что, что Оператор системы передачи пользуется имуществом, которое обеспечивает целостность объединенной энергетической системы Украины и диспетчерское управление, при этом такое имущество остается в собственности государства.

Вопрос этот очень долго затягивали и в том числе по политическим причинам, и только в мае 2021 года соответсвующий законопроект №3364-1-д был подписан президентом Зеленским.

Третий барьер, что мешал синхронизироваться с Европой - надежность украинской энергосистемы. Из-за аварийных отключений мощностей на ТЭС и дефицита топлива на складах электростанций Украина время от времени просила аварийную помощь электричеством у тех же России и Беларуси. В последний раз это случалось в ноябре прошлого года и в январе этого года.

Несмотря на то, что ни одна энергосистема в мире не застрахована от аварий и они могут случиться и в Европе. Так в 2021 году авария на подстанции Эрнестиново в Хорватии разделила энергосистему ЕС на две части. Для стабилизации системы энергетикам пришлось отключить порядка 233 МВт. Однако европейские операторы довольно быстро справились с проблемой и примерно через час энергосистемы были вновь синхронизированы. Вообще большая часть вопросов, которые были у ENTSO-E к "Укрэнерго" касались именно надежности нашей энергосистемы.

Поэтому план по синхронизации предполагал тестирование работы ОЭСУ в изолированном режиме - несколько дней летом, и несколько дней зимой. Прямо накануне вторжения в среду, 23 февраля украинскую энергосистему тестировали перед работой в изолированном режиме. В 8:00 Бурштынскую ТЭС отсоединили от ENTSO-E и присоединили к ОЭСУ, обе энергосистемы синхронизировались. А с 24 по 26 февраля единая украинская энергосистема должна была работать в изолированном от России и Беларуси режиме. Украина отключилась от этих стран ночью 24 февраля и в силу следующих событий уже вряд ли когда-нибудь присоединится.

Ускорение процесса

Вторжение Путина в Украину ускорило процесс синхронизации. В боевых условиях украинская энергосистема прошла то самое тестирование.

"В то время как Россия начала военное вторжение в Украину, энергосистема нашего государства проводила тестовое испытание работы в изолированном режиме от российской и белорусской энергосистем. Автономная работа украинской энергосистемы 24-26 февраля прошла успешно и доказала нашу способность работать в изолированном режиме. И все это в условиях ракетных обстрелов, упорных боев и попыток врага атаковать объекты критической инфраструктуры", — написал на своем Facebook министр энергетики и угольной промышленности Герман Галущенко 26 февраля.

А позже он обратился к министрам энергетики европейских стран с просьбой ускорить процесс синхронизации. 28 февраля присоединение одобрили министры энергетики стран - членов ЕС, а уже 2 марта это решение поддержали в ENTSO-E. Таким образом завершилась бюрократическая часть вопроса и началась техническая, которая завершилась 16 марта. Таким образом украинская энергосистема работала в изолированном режиме 21 день вместо трех.

В самом ENTSO-E отметили, что операторы энергосистемы системы континентальной Европы согласились начать пробную синхронизацию европейской энергосистемы с энергосистемами Украины и Молдовы после срочного запроса из этих стран. Это ускорение проекта, продолжающегося с 2017 года, стало возможным благодаря ранее проведенным исследованиям и принятию мер по снижению рисков.

"Операторы континентальной Европы в настоящее время поддерживают стабильность украинско-молдавской энергосистемы после положительного анализа, подтвердившего, что аварийная синхронизация технически осуществима с рядом мер по обеспечению безопасности и надежности энергосистем", — отмечают в ENTSO-E.