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Украина готовит энергосистему к работе в изолированном режиме
Проходят последние приготовления к пробному переводу энергосистемы Украины к работе в изолированном режиме. Об этом сообщает Telegram-канал Top Energy.
С утра среды, 23 февраля 2022 года, экспорт и импорт электроэнергии не осуществляется.
В результате объединения с "островом Бурштынской ТЭС" две части энергосистемы Украины будут работать синхронно.
Отмечается, что с 00:00 24 февраля украинская энергосистема будет в изолированном от России, Беларуси и Европы режиме. Работа в этом режиме проводится для испытаний системы и продлится до 26 февраля 2022 года.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Процесс испытания в изолированном режиме Украина проведет совместно с энергосистемой Молдовы.
Результаты тестирования станут основанием для принятия решения ENTSO-E о переходе на параллельную работу с украинской и молдавской энергосистемами.
В "Укрэнерго" заявили о проведении необходимых мероприятий, чтобы поддерживать надежность и безопасность энергоснабжения потребителей. В итоге украинцы не должны заметить, что в стране проводят такие испытания.
Напомним, что по дорожной карте синхронизации украинской энергосистемы и энергосистемы континентальной Европы, уже в 2021 году наша энергосистема должна была работать в изолированном от России и Беларуси режиме.
Но компания "Белэнерго" продолжила поставлять электроэнергию в Украину в рамках заключенного контракта. А в ноябре 2021 года по запросу украинской стороны Беларусь начала поставки электроэнергии мощностью 500 МВт в энергосистему Украины в рамках аварийной помощи.