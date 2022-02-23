Украина готовит энергосистему к работе в изолированном режиме

Проходят последние приготовления к пробному переводу энергосистемы Украины к работе в изолированном режиме. Об этом сообщает Telegram-канал Top Energy.

С утра среды, 23 февраля 2022 года, экспорт и импорт электроэнергии не осуществляется.

"В 8 утра начался процесс временного отсоединения "острова Бурштынской ТЭС" от энергосистемы ENTSO-E и присоединение его к ОЭС Украины", — говорится в сообщении.

Карта экспорта и импорта электроэнергии от Top Energy

В результате объединения с "островом Бурштынской ТЭС" две части энергосистемы Украины будут работать синхронно.

Отмечается, что с 00:00 24 февраля украинская энергосистема будет в изолированном от России, Беларуси и Европы режиме. Работа в этом режиме проводится для испытаний системы и продлится до 26 февраля 2022 года.

Процесс испытания в изолированном режиме Украина проведет совместно с энергосистемой Молдовы.

Результаты тестирования станут основанием для принятия решения ENTSO-E о переходе на параллельную работу с украинской и молдавской энергосистемами.

В "Укрэнерго" заявили о проведении необходимых мероприятий, чтобы поддерживать надежность и безопасность энергоснабжения потребителей. В итоге украинцы не должны заметить, что в стране проводят такие испытания.

Напомним, что по дорожной карте синхронизации украинской энергосистемы и энергосистемы континентальной Европы, уже в 2021 году наша энергосистема должна была работать в изолированном от России и Беларуси режиме.

Но компания "Белэнерго" продолжила поставлять электроэнергию в Украину в рамках заключенного контракта. А в ноябре 2021 года по запросу украинской стороны Беларусь начала поставки электроэнергии мощностью 500 МВт в энергосистему Украины в рамках аварийной помощи.