Аварийная помощь: Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину

Сегодня, 2 ноября, Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину в рамках аварийной помощи.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Министерства энергетики республики Беларусь.

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"2 ноября с 14:00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны", — говорится в сообщении.

В Минэнерго подчеркнули, что о долгосрочных коммерческих контрактах, помимо заключенных ранее, в данном случае речи не идет.

Поставки будут осуществляться до 21:00 2 ноября.

Напомним, в июле Украина отказалась закупать электроэнергию, произведенную на Белорусской атомной электростанции.

Саму электростанцию подключили к белорусской энергосистеме 3 ноября 2020 года, на полную мощность первый энергоблок вывели 12 января 2021 года.

При этом в процессе испытаний на электростанции неоднократно происходили ЧП и она даже прекращала работу.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт была построена по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи города Островец Гродненской области и примерно в 25 км от границы с Литвой.