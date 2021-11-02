Энергетика 1 час назад

Аварийная помощь: Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину

Поставки будут осуществляться до 21:00 2 ноября

Фото: Минэнерго РБ Фото: Минэнерго РБ
Фото: Минэнерго РБ

Сегодня, 2 ноября, Беларусь возобновила поставки электроэнергии в Украину в рамках аварийной помощи.

Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба Министерства энергетики республики Беларусь.

Подпишитесь на канал DELO.UA

"2 ноября с 14:00 в рамках договора об оказании аварийной помощи Беларусь начала поставки электроэнергии в энергосистему Украины мощностью 500 МВт. Поставки осуществляются по запросу украинской стороны", — говорится в сообщении.

В Минэнерго подчеркнули, что о долгосрочных коммерческих контрактах, помимо заключенных ранее, в данном случае речи не идет.

Читайте также:
Лукашенко заявил, что не хочет рвать экономические отношения с Украиной

Поставки будут осуществляться до 21:00 2 ноября.

Напомним, в июле Украина отказалась закупать электроэнергию, произведенную на Белорусской атомной электростанции.

Саму электростанцию подключили к белорусской энергосистеме 3 ноября 2020 года, на полную мощность первый энергоблок вывели 12 января 2021 года.

При этом в процессе испытаний на электростанции неоднократно происходили ЧП и она даже прекращала работу.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт была построена по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи города Островец Гродненской области и примерно в 25 км от границы с Литвой. 

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Безработные смогут получить 100 тысяч грн на открытие своего бизнеса — Лазебная
Безработные смогут получить 100 тысяч грн на открытие своего бизнеса — Лазебная
На погашение долгов перед горняками направили более 671 млн грн
На погашение долгов перед горняками направили более 671 млн грн
Лоукостер Ryanair возобновляет авиарейсы из Киева в Быдгощ
Лоукостер Ryanair возобновляет авиарейсы из Киева в Быдгощ
Загрузка...
Новое видео
Family production: как киевская семья снимает рекламу для Diesel и Saint Laurent и получает Каннских львов

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Резникова назначат министром обороны, Верещук — министром оккупированных территорий

  3. "Вам тут или с собой?". Как проверяют COVID-сертификаты в ресторанах и ТРЦ "красной" зоны

  4. Шуфрич купил еще один телеканал

  5. Українці масово не хочуть вакцинуватись. Чому так — відповідають експерти

Ивент
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
На HR Wisdom Summit 20 топових HRD поділилися трендами, що скоро змінять ринок праці
29 вересня у DTEK Academy відбулася головна подія року HR-спільноти України — HR Wisdom Summit, організована бізнес/медіа бюро еkonomika+, діловим онлайн-медіа delo.ua та журналом "ТОП-100. Рейтинги найбільших".
Загрузка...