Политика 60 минут назад

Лукашенко заявил, что не хочет рвать экономические отношения с Украиной

Президент Беларуси сделал заявление об Украине

Александр Лукашенко. Фото: Getty Images Александр Лукашенко. Фото: Getty Images
Александр Лукашенко. Фото: Getty Images

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не хочет рвать экономические отношения с Украиной.

Сейчас белорусская сторона якобы ведет диалог с украинской, сообщается на сайте главы белорусского государства.

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По словам Лукашенко, украинцы — "это наши люди", как бы "себя там не позиционировал ваш президент".

"Сегодня, несмотря на позицию украинского руководства, белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения, и думает о развитии сотрудничества", — говорится в сообщении.

При этом Лукашенко считает, что "Украина — житница Советского Союза, она и будет житницей".

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Ранее Лукашенко обвинил Украину в переброске боевиков в Беларусь.

Он также поручил силовикам закрыть каждый метр границы страны.

Напомним, 9 августа Лукашенко провел пресс-конференцию, на которой, в частности, сделал целый ряд острых выпадов в сторону Украины. В частности, он анонсировал официальное признание российской юрисдикции над оккупированным РФ Крымом, а также о подготовке под покровительством президента Владимира Зеленского неких боевиков для заброски в Беларусь.

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