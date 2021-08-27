Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что не хочет рвать экономические отношения с Украиной.

Сейчас белорусская сторона якобы ведет диалог с украинской, сообщается на сайте главы белорусского государства.

По словам Лукашенко, украинцы — "это наши люди", как бы "себя там не позиционировал ваш президент".

"Сегодня, несмотря на позицию украинского руководства, белорусская сторона ведет диалог о том, чтобы не порвать экономические отношения, и думает о развитии сотрудничества", — говорится в сообщении.

При этом Лукашенко считает, что "Украина — житница Советского Союза, она и будет житницей".

Ранее Лукашенко обвинил Украину в переброске боевиков в Беларусь.

Он также поручил силовикам закрыть каждый метр границы страны.

Напомним, 9 августа Лукашенко провел пресс-конференцию, на которой, в частности, сделал целый ряд острых выпадов в сторону Украины. В частности, он анонсировал официальное признание российской юрисдикции над оккупированным РФ Крымом, а также о подготовке под покровительством президента Владимира Зеленского неких боевиков для заброски в Беларусь.