МИД жестко отреагировал на угрозы Лукашенко "вместе с Путиным поставить на колени Украину"

Министерство иностранных дел 10 августа вызвало временного поверенного в делах Беларуси в Украине Кирилла Камышева, чтобы выразить ему решительный протест в связи с рядом недопустимых заявлений Александра Лукашенко во время прошедшей накануне пресс-конференции. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

"Прежде всего, белорусского дипломата предостерегли, что высказывания Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом равнозначны соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями", — сказано в нем.

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По мнению украинского МИД, подобными заявлениями Лукашенко нарушает международные обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права.

"От белорусской стороны мы запросили объяснения относительно слов Лукашенко, которые могут свидетельствовать, что белорусская сторона все же допустила на свою территорию самозваных "прокуроров" из временно оккупированного Луганска для допроса Романа Протасевича", — указывают в ведомстве.

Там подчеркивают, что в случае подтверждения это будет противоречить ранее полученному украинской стороной официальному ответу от МИД Беларуси, в котором этот факт категорически отрицался.

"Как безответственную и далекую от реалий пропаганду расцениваем риторику Лукашенко относительно "переправки оружия" и подготовки Украиной "боевиков" для действий на территории Беларуси. Очевидно, это является продуктом искусственно созданного кремлевскими пропагандистами в окружении Лукашенко образа Украины как "враждебной" к Беларуси и белорусскому народу, что абсолютно не соответствует действительности", — убеждены в МИД.

По мнению украинских дипломатов, "фейком о внешних угрозах государственности Беларуси со стороны Украины и других западных государств" Лукашенко пытается оправдать свои репрессивные методы и ограничения прав и свобод граждан Беларуси.

"В Украине также обратили внимание на угрозы Лукашенко "поставить на колени" Украину, прикрываясь Путиным. Белорусскому дипломату указали на то, что эти слова являются проявлением слабости Беларуси, а не демонстрацией силы. Путин не смог поставить Украину на колени, потому надежды Лукашенко на него являются проигрышной ставкой", — заявили в министерстве.

Напомним, 9 августа Лукашенко провел пресс-конференцию, на которой, в частности, сделал целый ряд острых выпадов в сторону Украины. В частности, он анонсировал официальное признание российской юрисдикции над оккупированным РФ Крымом, а также о подготовке под покровительством президента Владимира Зеленского неких боевиков для заброски в Беларусь.

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"Никаких мы санкций в отношении вас вводить не собираемся. Если бы хотели вас поставить на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток с нелюбимым вами президентом Путиным: мы бы перестали вам поставлять горюче-смазочные материалы — и завтра на вилах повыносили бы и Зеленского, и всех остальных", — заявил среди прочего он.

Кроме того, Лукашенко на пресс-конференции заявил, что задержанного Беларусью в результате принудительной посадки самолета компании Ryanair 23 мая оппозиционера Романа Протасевича посетили "прокуроры ЛНР", собиравшиеся его допросить относительно участия в вооруженном конфликте на Донбассе. По словам Лукашенко, белорусские органы установили, что Протасевич "никакой не боевик, он не стрелял и не убивал людей", а прибывшие люди "остались удовлетворены этим разговором".

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