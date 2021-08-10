Политика 1 час назад

МИД жестко отреагировал на угрозы Лукашенко "вместе с Путиным поставить на колени Украину"

Главу посольства Беларуси отчитали за прозвучавшие заявления о подготовке Украиной боевиков и признании Крыма российским

Александр Лукашенко на пресс-конференции 9 августа. Фото: скриншот трансляции Александр Лукашенко на пресс-конференции 9 августа. Фото: скриншот трансляции
Александр Лукашенко на пресс-конференции 9 августа. Фото: скриншот трансляции

Министерство иностранных дел 10 августа вызвало временного поверенного в делах Беларуси в Украине Кирилла Камышева, чтобы выразить ему решительный протест в связи с рядом недопустимых заявлений Александра Лукашенко во время прошедшей накануне пресс-конференции. Об этом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

"Прежде всего, белорусского дипломата предостерегли, что высказывания Лукашенко о готовности признать российский суверенитет над временно оккупированным украинским Крымом равнозначны соучастию в преступлении Кремля против территориальной целостности и суверенитета Украины, со всеми связанными международно-правовыми последствиями", — сказано в нем.

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По мнению украинского МИД, подобными заявлениями Лукашенко нарушает международные обязательства Беларуси по соблюдению норм и принципов международного права.

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"От белорусской стороны мы запросили объяснения относительно слов Лукашенко, которые могут свидетельствовать, что белорусская сторона все же допустила на свою территорию самозваных "прокуроров" из временно оккупированного Луганска для допроса Романа Протасевича", — указывают в ведомстве.

Там подчеркивают, что в случае подтверждения это будет противоречить ранее полученному украинской стороной официальному ответу от МИД Беларуси, в котором этот факт категорически отрицался.

"Как безответственную и далекую от реалий пропаганду расцениваем риторику Лукашенко относительно "переправки оружия" и подготовки Украиной "боевиков" для действий на территории Беларуси. Очевидно, это является продуктом искусственно созданного кремлевскими пропагандистами в окружении Лукашенко образа Украины как "враждебной" к Беларуси и белорусскому народу, что абсолютно не соответствует действительности", — убеждены в МИД.

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По мнению украинских дипломатов, "фейком о внешних угрозах государственности Беларуси со стороны Украины и других западных государств" Лукашенко пытается оправдать свои репрессивные методы и ограничения прав и свобод граждан Беларуси.

"В Украине также обратили внимание на угрозы Лукашенко "поставить на колени" Украину, прикрываясь Путиным. Белорусскому дипломату указали на то, что эти слова являются проявлением слабости Беларуси, а не демонстрацией силы. Путин не смог поставить Украину на колени, потому надежды Лукашенко на него являются проигрышной ставкой", — заявили в министерстве.

Напомним, 9 августа Лукашенко провел пресс-конференцию, на которой, в частности, сделал целый ряд острых выпадов в сторону Украины. В частности, он анонсировал официальное признание российской юрисдикции над оккупированным РФ Крымом, а также о подготовке под покровительством президента Владимира Зеленского неких боевиков для заброски в Беларусь.

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"Никаких мы санкций в отношении вас вводить не собираемся. Если бы хотели вас поставить на колени, будем откровенны, мы бы это сделали в течение суток с нелюбимым вами президентом Путиным: мы бы перестали вам поставлять горюче-смазочные материалы — и завтра на вилах повыносили бы и Зеленского, и всех остальных", — заявил среди прочего он.

Кроме того, Лукашенко на пресс-конференции заявил, что задержанного Беларусью в результате принудительной посадки самолета компании Ryanair 23 мая оппозиционера Романа Протасевича посетили "прокуроры ЛНР", собиравшиеся его допросить относительно участия в вооруженном конфликте на Донбассе. По словам Лукашенко, белорусские органы установили, что Протасевич "никакой не боевик, он не стрелял и не убивал людей", а прибывшие люди "остались удовлетворены этим разговором".

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