Почему Киев остается без света: эксперт объяснил главную проблему энергосистемы

Российские войска сосредоточили удары на высоковольтных подстанциях, обеспечивающих передачу электроэнергии между регионами Украины. Именно повреждение этих объектов в значительной степени объясняет сложную ситуацию с электроснабжением в Киеве.

Как пишет Dilo, об этом сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, передает "Интерфакс-Украина".

Почему в Киеве возникли проблемы со светом

По словам эксперта, главным фактором ухудшения ситуации стали систематические российские удары по высоковольтным подстанциям НЭК "Укрэнерго". Именно эти объекты обеспечивают передачу электроэнергии между областями, поэтому повреждение их создает серьезные ограничения для работы энергосистемы.

Омельченко подчеркнул, что в последние недели под российскими атаками также оказались теплоэлектростанции (ТЭС), теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) и подстанции, обеспечивающие выдачу мощности Хмельницкой атомной электростанции. Из-за повреждения инфраструктуры энергоблоки АЭС были вынуждены снизить мощность.

Отдельную угрозу представляет увеличение интенсивности воздушных атак. По оценке эксперта, за последние два года Россия нарастила производство беспилотников более чем в пять раз. Кроме того, в этом году российские войска начали активнее применять сложные перехватывать реактивные дроны.

Украинской противовоздушной обороне не хватает средств для уничтожения всех воздушных целей. Среди основных проблем Омельченко назвал недостаток противобаллистических ракет-перехватчиков и необходимость дополнительного времени для разработки средств противодействия реактивным беспилотникам.

По мнению эксперта, усиление атак на украинскую энергетику также преследует политическую цель. Кремль пытается использовать влияние администрации президента США Дональда Трампа, чтобы усилить давление на Украину и добиться территориальных уступок.

Может ли ситуация с электроснабжением ухудшиться

Омельченко отметил, что пока невозможно однозначно спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации. Многое будет зависеть от интенсивности российских обстрелов и эффективности украинского ПВО.

В то же время эксперт считает, что даже при сложном сценарии Украине удастся избежать критического дефицита электроэнергии из-за разрушения генерирующих мощностей.

В частности, в энергосистеме будет оставаться девять атомных энергоблоков общей мощностью около 8 ГВт. Дополнительно, Украина сможет получать до 2,5 ГВт электроэнергии из-за рубежа. Еще около 2 ГВт обеспечат объекты распределенной генерации, а также мощности ветровой энергетики.

По оценке Омельченко, даже в самом худшем случае Украина сможет сохранить 75–80% необходимой мощности. Однако ключевая проблема заключается не столько в производстве электроэнергии, сколько в возможности передать потребителям через поврежденные подстанции.

Для улучшения ситуации эксперт предлагает усилить противовоздушную защиту важнейших энергетических объектов. По его мнению, прежде всего, нужно определить 10–15 стратегических подстанций, от которых зависит передача электроэнергии между регионами, и сосредоточить вокруг них дополнительные средства ПВО.

Какими будут отключения света зимой

По прогнозу Омельченко, остальную осень и зимний период Украина, скорее всего, проведет в условиях отключений электроэнергии. Ограничения могут быть подобны тем, которые потребители уже наблюдают сейчас.

Графики отключений будут зависеть от последствий российских атак. Если враг будет наносить новые удары по энергетической инфраструктуре, в отдельных регионах могут вводить аварийные отключения.

Эксперт подчеркнул, что Украина столкнулась с более мощными воздушными атаками, чем в предыдущие годы. Больше всего последствия этого усиления испытывает именно энергетическая инфраструктура.

Таким образом, стабильность электроснабжения зимой будет зависеть не только от наличия поколения, но и от того, насколько эффективно Украина сможет защитить ключевые узлы передачи электроэнергии.

Ранее сообщалось, что из-за проблем с водоснабжением во время отключений электроэнергии правительство передаст Киеву 10 дополнительных генераторов для обеспечения работы водоканала. Еще 21 генератор поступит в 12 общин в регионах.