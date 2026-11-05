Відсутність води під час відключень світла у Києві: уряд передає столиці додаткові генератори

Через проблеми з водопостачанням під час відключень електроенергії уряд передасть Києву 10 додаткових генераторів для забезпечення роботи водоканалу. Ще 21 генератор надійде до 12 громад в регіонах.

Як пише Dilo, про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Він наголосив, що люди не повинні щоразу залишатися без водопостачання через російські атаки на енергосистему.

"Критично важливо забезпечити водоканали і системи водовідведення резервними джерелами живлення", - підкреслив Корецький.

За його словами, генератори передають коштом резервного фонду в межах програми забезпечення громад мобільною генерацією.

Прем'єр-міністр закликав місцеві органи влади забезпечити якнайшвидше встановлення та підключення обладнання.

Київ залишається без води під час відключень світла: що кажуть у "Київводоканалі"

Зауважимо, у столиці через перебої з електропостачанням водопровідних об’єктів постійно знижується тиск у мережі, через що кияни годинами сидять без води. Так, 3 листопада у Києві повністю зникло водопостачання, яке вдалося відновити лише на наступний день.

Київська влада замовила генератори великої потужності для безперебійної роботи “Київводоканалу” на випадок можливих знеструмлень столиці.

Наразі "Київводоканал" має 103 генератори потужністю від 15 кВт до 1 МВт, які встановлювали протягом років повномасштабної війни.

Мер Києва Віталій Кличко заявляв, що система водовідведення Києва забезпечена джерелами резервного живлення, але генератори повністю замінити систему електропостачання ПрАТ "АК "Київводоканал" не можуть.

"Київводоканал" робить все можливе для безперебійної роботи системи водопостачання під час відключень електроенергії.

"Чотири години поки буде світло, буде вода. Технічно це буде виглядати так: зникає світло, водоканал зупиняє подачу води, але зберігає воду в мережах. З'являється світло, ми запускаємо насоси, вода вже стоїть під будинком, ми гонимо воду, вода з'являється в будинку", - підкреслював заступник генерального директора "Київводоканалу" Сергій Горкуценко.

Він повідомив, що за чотири роки столичний водоканал втратив 40% персоналу. Це ускладнює оперативне реагування на перебої з електропостачанням та зупинки обладнання. Додатковою проблемою стали значні коливання напруги, які пошкоджують електричну частину водопровідної інфраструктури.