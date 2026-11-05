Золото подорожчало до максимуму за два тижні: яка актуальна ціна

Ціна золота 5 листопада зросла до найвищого рівня з 20 жовтня та перевищила $4 120 за унцію. На ринок вплинули ослаблення долара США, зниження дохідності американських облігацій і падіння цін на нафту, яке послабило побоювання щодо інфляції.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

Як змінилася ціна золота

Спотова ціна золота зросла на 1,6% — до $4 123,71 за унцію станом на 06:09 за Гринвічем. Під час попередньої торгової сесії котирування досягали найвищого рівня з 20 жовтня. На момент написання матеріалу, ціна на цей дорогоцінний метал зросла ще вище — до $4 129,98.

Напередодні золото подорожчало приблизно на 3,4%. Це стало найбільшим денним зростанням із 19 серпня. Американські ф'ючерси на золото з поставкою в грудні додали 1,5% і коштували $4 133 за унцію.

Послаблення долара робить золото дешевшим для покупців, які використовують інші валюти. Водночас зниження дохідності державних облігацій США підвищує привабливість золота, яке не приносить процентного доходу.

"Якщо інвестиційні потоки та рух дохідності продовжуватимуть надавати підтримку, золото може стабілізуватися вище 4000 доларів, що також відкриває можливість для відновлення до 4200 доларів, а потім до 4400 доларів", — зазначив ринковий аналітик XS.com Лінь Тран.

Що впливає на ринок

Додаткову підтримку золоту забезпечило зниження цін на нафту. Котирування падали четверту торгову сесію поспіль на тлі політичних змін у США та очікувань щодо можливого зниження напруженості навколо Ірану.

Дешевша енергія зменшує інфляційний тиск і послаблює очікування тривалого збереження високих процентних ставок. Це підтримує попит на золото.

Інвестори також очікують на звіт про зайнятість у несільськогосподарському секторі США, який має вийти в п'ятницю. Дані допоможуть оцінити подальші рішення Федеральної резервної системи щодо процентних ставок.

Аналітики Citi прогнозують, що протягом найближчих 0–3 місяців золото може досягти $4 500 за унцію.

Як подорожчали інші дорогоцінні метали

На тлі зростання золота дорожчали й інші метали: срібло — на 0,8%, до $52,61 за унцію; платина — на 1,5%, до $1 519,90; паладій — на 1,3%, до $1 017,54.

Яка ціна в Україні

Ціна на золото в Україні на початку листопада демонструє зниження порівняно з більшою частиною жовтня. Це зумовлено падінням світових котирувань на дорогоцінний метал, через що жовтень показав один із найгірших результатів для золота за тривалий час (падіння на світових ринках становило близько 3,7%).

Станом на 3 листопада 2026 року ціна золота в Україні становила 5 712,05 гривні (125 доларів США) за грам. Вартість металу зросла на долар порівняно з минулим днем.

Нагадаємо, Центральні банки світу придбали 321 тонну золота у третьому кварталі 2026 року. Це на 42% більше, ніж за аналогічний період минулого року, і найбільший квартальний обсяг закупівель із четвертого кварталу 2024 року.