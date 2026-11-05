Молока менше, але виробляти його вигідніше: як змінився ринок у жовтні

У жовтні закупівельні ціни на сире молоко в Україні зросли на 6%, а операційна маржа його виробництва збільшилася одразу на 30 відсоткових пунктів. Водночас загальний обсяг виробництва молока за дев’ять місяців скоротився на 13,2% — до 4,6 млн тонн.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення “Інфагро”.

Середньозважена закупівельна ціна молока від сільськогосподарських підприємств у жовтні становила 16,4 грн/кг без ПДВ. За місяць вона зросла на 0,9 грн, або приблизно на 6%, однак залишалася на 7% нижчою, ніж торік.

Молоко від господарств населення закуповували в середньому по 11,2 грн/кг без ПДВ — на 4,2% дорожче, ніж у вересні, але на 4,3% дешевше у річному вимірі.

Наприкінці жовтня закупівельні ціни для сільгосппідприємств переважно перебували в межах 16–17 грн/кг, а для господарств населення — 10–12 грн/кг.

Зростання цін підтримав активніший зовнішній попит на молочні протеїни. Додатковий попит виник і всередині України через необхідність заміщувати продукцію, знищену внаслідок російських атак.

Рентабельність виробництва різко зросла

Одночасно зі зростанням закупівельних цін знизилася вартість концентрованих кормів. У результаті розрахункова операційна маржа виробництва сирого молока у жовтні збільшилася на 30 відсоткових пунктів.

Це на 16 в.п. більше, ніж у вересні, та на 4 в.п. вище показника жовтня 2025 року.

Здешевленню кормів сприяє обмежений експорт зернових через проблеми з роботою глибоководних портів, що збільшує пропозицію на внутрішньому ринку.

Водночас для переробників дорожча сировина створює протилежний ефект. “Інфагро” раніше попереджало, що подальше зростання закупівельних цін може стримувати рентабельність переробки та підштовхувати вгору роздрібні ціни на молочну продукцію.

Виробництво молока впало на 13,2%

За січень–вересень в Україні виробили 4,6 млн тонн сирого молока — на 13,2% менше, ніж за аналогічний період 2025 року.

Основне падіння припало на господарства населення, де виробництво скоротилося на 27%. Натомість сільськогосподарські підприємства за дев’ять місяців збільшили обсяги на 3,9%.

Однак у вересні ситуація погіршилася і в промисловому секторі: виробництво молока на підприємствах скоротилося на 4,4% рік до року — вперше з листопада 2023 року. Найгіршу динаміку зафіксували у Харківській області, де обсяги впали на 64%.

Скорочується й поголів’я. Станом на 1 жовтня в Україні налічувалося 915,4 тис. корів — на 18,4% менше, ніж рік тому. При цьому у сільгосппідприємствах кількість корів, навпаки, збільшилася на 1,3%.

Переробники отримують більше молока

Попри загальне падіння виробництва, за дев’ять місяців на переробку спрямували 2,5 млн тонн молока — на 3,8% більше, ніж торік. Це близько 55% усього виробленого в Україні молока.

В “Інфагро” звертають увагу, що статистика переробки не повністю узгоджується з динамікою виробництва сировини, тому між показниками є певна розбіжність.

Нагадаємо, ще за підсумками восьми місяців виробництво молока в Україні скоротилося на 13% — до 4,1 млн тонн. Тоді промислові ферми збільшували виробництво на 5%, тоді як господарства населення скоротили його на 27%. Одночасно змінювалася географія молочного виробництва: найшвидше промислові надої зростали у західних областях.