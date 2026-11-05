Трамп перемістив біткоїни на $343 млн після заяв демократів про плани розслідувати його криптовалютний бізнес

Компанія Дональда Трампа Trump Media & Technology Group (DJT) здійснила велике переміщення криптовалюти, перевівши 4 259 біткоїнів (BTC) на суму близько $343,67 млн на біржу Crypto.com. Це сталося наступного дня після заяв демократів про намір розслідувати його криптовалютний бізнес.

Як пише Dilo,про це повідомляє coindesk.com.

Зазначається, що транзакцію зафіксували аналітичні платформи Lookonchain та Arkham Intelligence.

Це сталося після того, як демократи перемогли на проміжних виборах до Конгресу США. Згідно з підрахунками, Демократична партія отримала контроль над обома палатами Конгресу. Демократи можуть розраховувати на 258 із 435 місць у Палаті представників за необхідних для більшості 218. У Сенаті вони забезпечили собі 54 місця проти 44 у республіканців.

За підсумками виборів акції Trump Media опустилися до історичного мінімуму, а пов'язаний із Трампом мімкоїн TRUMP втратив понад 10% вартості за 24 години.

Перспектива посилення контролю з боку Конгресу над криптовалютними проектами сім'ї президента додає невизначеності. Демократи обговорюють нові законодавчі обмеження та планують розпочати розслідування щодо криптовалютного бізнесу та фінансових угод родини Трампа

Блокчейн-аналітики зазначають, що переведення на біржу часто пов'язане зі зміною кастодіана (охоронця активів) або управлінням ліквідністю. Раніше в травні та серпні 2026 року компанія вже здійснювала подібні транзакції на Crypto.com для кастодіального зберігання

На кінець червня Trump Media повідомляла про наявність 9477 BTC. Їхнє придбання обійшлося компанії в 1,01 млрд доларів, а справедлива вартість оцінювалася в 557 млн ​​доларів.

Нагадаємо, криптовалюта стала головним джерелом доходів Трампа: декларація показала $1,4 млрд. Президент США задекларував відповідний дохід від цифрових активів своєї родини, де найбільшу частку забезпечили криптоплатформа World Liberty Financial та продаж мемкоїнів.