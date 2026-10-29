Truth Social продає швидший доступ до дописів Трампа за $100 000 на місяць – Reuters

Соціальна мережа Truth Social продає фінансовим компаніям швидший доступ до дописів Дональда Трампа. Вартість підписки сягає $100 000 на місяць. Це дає великим трейдерам часову перевагу під час торгів, адже публікації президента США здатні швидко змінювати ціни на фінансових ринках.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters, з посиланням на власні джерела.

За даними інсайдерів, обізнаних з угодами, сервіс придбали постачальник фінансових даних Bloomberg і дві торгові компанії — Susquehanna International Group та Jump Trading. Обидві спеціалізуються на високочастотній торгівлі, використовуючи алгоритми для автоматичного укладання угод.

Як працює платний доступ

Truth Social у липні оголосила про запуск API — інтерфейсу, який дає змогу іншим програмам отримувати дані з платформи. Для трейдерів швидкість отримання дописів може мати значення, оскільки заяви президента здатні спричиняти коливання ринків.

Угоди викликали питання щодо доступу до урядової інформації. У серпні Intercept Media та Фонд свободи преси подали позов проти Трампа, вимагаючи заборонити Білому дому публікувати офіційні повідомлення виключно в Truth Social, поки існує платна стрічка. Позивачі вважають, що такий підхід може обмежувати доступ до державної інформації.

Trump Media, до якої входить Truth Social, заперечила звинувачення. "Truth Social пропонує стандартний для галузі API продукт, на який існує значний попит у різних галузях", — заявила компанія, додавши, що інформація про угоди ґрунтується на оманливих повідомленнях анонімних джерел.

Фінансові показники Trump Media

Сімейний траст Трампа володіє 41% Trump Media, а президент є його єдиним бенефіціаром. Речник Білого дому заявив, що Трамп і його родина безпосередньо не беруть участі в рішеннях щодо портфельних інвестицій.

За наведеними у матеріалі даними, ринкова вартість Trump Media скоротилася приблизно з $8 млрд у березні 2024 року до $1,8 млрд. Від початку 2026 року акції компанії втратили понад половину вартості. З 2024 року компанія зазнала збитків приблизно на $1,76 млрд, зокрема через негрошові витрати.

Нагадаємо, торік Трамп у соціальній мережі Truth Social заявив, що кожен американець отримає 2 тисячі доларів із доходів від запроваджених мит. Але гроші не отримають "люди з високим доходом".