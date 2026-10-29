НБУ підвищив прогноз інфляції: удари РФ додадуть майже відсоток

Національний банк України переглянув макроекономічні орієнтири та підвищив прогноз інфляції на кінець 2026 року до 12,5%. За розрахунками регулятора, безпосередньо наслідки російських обстрілів додадуть до річного показника зростання споживчих цін близько 0,7 відсоткового пункта.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на пресслужбу Національного банку України.

Окрім ударів по інфраструктурі, серед ключових чинників тиску на споживчі ціни центробанк виділяє ефекти від подорожчання пального та розширення бюджетних стимулів.

Прогноз на 2027–2028 роки та фактори стабілізації

Повернення інфляції до сповільнення очікується у 2027 році, коли зростання цін має скоротитися до 7,3% у річному вимірі. Цьому сприятимуть поступове вичерпання ефектів від подорожчання пального, очікуване падіння світових цін на нафту, а також монетарні заходи НБУ.

Зокрема, регулятор планує підтримувати привабливість гривневих активів і стійкість валютного ринку. Додатково інфляційний тиск стримуватиме вимушене охолодження внутрішнього попиту та ринку праці через збитки від ворожих обстрілів.

Повернення річної інфляції до цільового рівня 5% прогнозується у 2028 році. Головними передумовами для досягнення цілі в НБУ називають поступове зниження тиску на виробничі витрати підприємств та нарощування внутрішньої пропозиції товарів і послуг.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що інфляція в Україні у вересні 2026 року прискорилася до 10% у річному вимірі, а за місяць споживчі ціни зросли на 2,1%. Національний банк пояснив випередження прогнозу російськими атаками на логістичну й виробничу інфраструктуру, а також подорожчанням пального, продуктів і послуг.